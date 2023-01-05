Целься, пли! Лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны РФ публикует видео обучения минометчиков, боевую работу огнеметчиков и артиллеристов в зоне СВО.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Минометчики выполняют развертывание орудий на боевых рубежах, ориентирование, прицеливание и стрельбы. Также они учатся применять тактику «кочующих минометов», суть которой заключается в быстрой смене огневых позиций, расположенных близко к противнику. Использование такой тактики позволяет наносить максимально возможный урон ВСУ.
Беспилотники выявляют опорные пункты и огневые позиции противника, передают данные разведки огневым средствам для их гарантированного уничтожения.
При ведении штурмовых действий по освобождению населённых пунктов такие целеуказания передаются огнеметным подразделениям.
Огнеметчики подразделений морской пехоты с использованием реактивных переносных огнеметных систем «Шмель», используя данные с БПЛА, успешно уничтожают выявленные цели.
Применяемые высокоточные боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность.
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