Целься, пли! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минометчики выполняют развертывание орудий на боевых рубежах, ориентирование, прицеливание и стрельбы. Также они учатся применять тактику «кочующих минометов», суть которой заключается в быстрой смене огневых позиций, расположенных близко к противнику. Использование такой тактики позволяет наносить максимально возможный урон ВСУ.

Беспилотники выявляют опорные пункты и огневые позиции противника, передают данные разведки огневым средствам для их гарантированного уничтожения.

При ведении штурмовых действий по освобождению населённых пунктов такие целеуказания передаются огнеметным подразделениям.

Огнеметчики подразделений морской пехоты с использованием реактивных переносных огнеметных систем «Шмель», используя данные с БПЛА, успешно уничтожают выявленные цели.

Применяемые высокоточные боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность.