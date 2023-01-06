Держа на прицеле: Лучшее видео из зоны СВО за день

Воины-зенитчики в круглосуточном режиме прикрывают воздушное пространство над позициями сухопутных подразделений и успешно сбивают воздушные цели противника, несущие угрозу с воздуха, особенно — беспилотные летательные аппараты противника.

В среднем ремонт Ка-52 длится от одного дня до трех. За несколько дней бортовые техники могут поменять даже силовую установку «Аллигатора».

Изобретенные военнослужащими ЦВО беспилотники применяются для адресного огневого поражения обнаруженных позиций артиллерии, наблюдательных постов, секретов и засад ВСУ.

Танкисты уверенно действуют на поле боя, подавляя огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения. Огонь по врагу ведется как прямой, так и полупрямой наводкой на дистанции от 500 до 3 тыс. метров.