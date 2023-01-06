Держа на прицеле: Лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны РФ публикует кадры боевой работы расчета самоходного зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», экипажа танка Т-72, и ремонта ударного вертолета Ка-52.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Воины-зенитчики в круглосуточном режиме прикрывают воздушное пространство над позициями сухопутных подразделений и успешно сбивают воздушные цели противника, несущие угрозу с воздуха, особенно — беспилотные летательные аппараты противника.
В среднем ремонт Ка-52 длится от одного дня до трех. За несколько дней бортовые техники могут поменять даже силовую установку «Аллигатора».
Изобретенные военнослужащими ЦВО беспилотники применяются для адресного огневого поражения обнаруженных позиций артиллерии, наблюдательных постов, секретов и засад ВСУ.
Танкисты уверенно действуют на поле боя, подавляя огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения. Огонь по врагу ведется как прямой, так и полупрямой наводкой на дистанции от 500 до 3 тыс. метров.
- 5 янв
- Авиация РФ нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
- 5 янв
- «Прямое попадание в медчасти»: ВСУ обстреляли украинскую Горловку
- 5 янв
- Путин сообщил Эрдогану о готовности Москвы к диалогу с Киевом при одном условии
- 5 янв
- Российские военные уничтожили до 60 укронационалистов на донецком направлении
- 5 янв
- Патриарх Кирилл призвал установить в зоне СВО перемирие на Рождество
- 5 янв
- Пленные военные ВСУ пожаловались на предательство со стороны командования
- 5 янв
- Разнесут сами себя: США исключают отправку танков Abrams на Украину
- 5 янв
- Новые меры: Тайвань расширил ограничения по экспорту в Россию
- 5 янв
- Целься, пли! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 5 янв
- Большинство пострадавших в Макеевке перевели в другие регионы России
Читайте также
70%
-1.64 75.66
-0.42
Нашли ошибку?