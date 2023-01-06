Держа на прицеле: Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Иван Обухов
Иван Обухов 36

Минобороны РФ публикует кадры боевой работы расчета самоходного зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», экипажа танка Т-72, и ремонта ударного вертолета Ка-52.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Воины-зенитчики в круглосуточном режиме прикрывают воздушное пространство над позициями сухопутных подразделений и успешно сбивают воздушные цели противника, несущие угрозу с воздуха, особенно — беспилотные летательные аппараты противника.

В среднем ремонт Ка-52 длится от одного дня до трех. За несколько дней бортовые техники могут поменять даже силовую установку «Аллигатора».

Изобретенные военнослужащими ЦВО беспилотники применяются для адресного огневого поражения обнаруженных позиций артиллерии, наблюдательных постов, секретов и засад ВСУ.

Танкисты уверенно действуют на поле боя, подавляя огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения. Огонь по врагу ведется как прямой, так и полупрямой наводкой на дистанции от 500 до 3 тыс. метров.

Тема:
Спецоперация
5 янв
Авиация РФ нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
5 янв
«Прямое попадание в медчасти»: ВСУ обстреляли украинскую Горловку
5 янв
Путин сообщил Эрдогану о готовности Москвы к диалогу с Киевом при одном условии
5 янв
Российские военные уничтожили до 60 укронационалистов на донецком направлении
5 янв
Патриарх Кирилл призвал установить в зоне СВО перемирие на Рождество
5 янв
Пленные военные ВСУ пожаловались на предательство со стороны командования
5 янв
Разнесут сами себя: США исключают отправку танков Abrams на Украину
5 янв
Новые меры: Тайвань расширил ограничения по экспорту в Россию
5 янв
Целься, пли! Лучшее видео из зоны СВО за день
5 янв
Большинство пострадавших в Макеевке перевели в другие регионы России
-20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Весам — брак, а Львам — разлад: любовный гороскоп 2023 для каждого знака...

Последние новости

6:50
Владимир Левкин рыдал после разрыва с солисткой Hi-Fi: «Оставила без трусов»
6:20
Весам — брак, а Львам — разлад: любовный гороскоп 2023 для каждого знака зодиака
6:17
Популярный блогер Елена Уэльва из Испании умерла от рака в 20 лет
6:00
Держа на прицеле: Лучшее видео из зоны СВО за день
5:56
Брухунова показала, как Стефания Запашная учит ее сына от Петросяна жонглировать
5:44
Это жуткое слово «гирсутизм»: что делать людям с повышенной волосатостью

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака
Тайна раскрыта: о чем всю жизнь лгала принцесса Диана и при чем тут Чарльз
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023