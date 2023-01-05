Пленные военные ВСУ пожаловались на предательство со стороны командования

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 285

Украинское командование продолжает использовать своих подчиненных, как расходный материал.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko; Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

О потерях среди офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали пленные украинские военные. Видео с показаниями предоставило Минобороны России. По словам бывшего боевика ВСУ Богдана Семенчука, их командование просто «бросает их на мясо».

«Кинули, как мясо <…>, сидите в окопе, наблюдайте», — пояснил Семенчук.

Его сослуживец Николай Пономаренко также прокомментировал ситуацию, подтвердив слова мужчины. Кроме того, второй военнопленный высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. На вопрос о том, способен ли украинский лидер на принятие самостоятельных решений, Пономаренко дал исчерпывающий ответ.

«Нет, марионетка вон тех», — сказал экс-боевик, смотря в потолок.

Однако потом сразу же отказался от слова «марионетка», подметив лишь, что Зеленский «чудит» на посту главы Самостийной.

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине по защите мирных граждан от неонацистов. Пленные боевики ВСУ не впервые жалуются на свое руководство, которое не обеспечивает их ни провизией, ни боеприпасами. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru публиковал панические переговоры польских наемников на Украине.

Тема:
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