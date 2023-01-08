Накачивали без мозгов: военный эксперт объяснил уничтожение ВСУ своей же авиации

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Игорь Рязов
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Военный эксперт Кнутов назвал западную технику причиной уничтожения ВСУ своей же авиации

Фото, видео: www.globallookpress.com / ABACA; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики достигают значительных «успехов» при дружеском огне по авиации по трем причинам. Одна из них особенно любопытна — Запад переусердствовал с поставками оружия.

Боевики ВСУ стали все чаще сбивать собственные самолеты и вертолеты в зоне спецоперации. Сегодня стало известно об уничтожении дружеским огнем из ЗРК «Оса» украинского МиГ-29 под городом Курахово в ДНР. Прежде националисты сбивали в Донбассе свои же вертолеты Ми-8. Почему так происходит, 5-tv.ru спросил у военного эксперта Юрия Кнутова.

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Первая причина уничтожения боевиками ВСУ своей же авиации, по словам специалиста, заключается в проблемах с опознаванием. Обычно в зенитно-ракетных комплексах такие системы есть. Однако это редко касается переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которых на Украине сейчас много из-за поставок оружия с Запада. Так, Stinger откажется сбивать только американские самолеты, а польские варианты «Иглы» — вообще не оснащены системой опознавания целей.

«Поэтому все опознавание производится только визуально. Специально для этого силуэты изучают — как под ракурсом выглядят самолеты — и только потом допускают до несения боевого дежурства. Естественно, что это не столь надежная система опознавания», — отметил Юрий Кнутов.

Вторая причина «успехов» при дружеском огне заключается в том, что на Украине слишком большое количество военной техники из разных стран. ВСУ могут не использовать никакие системы опознавания, чтобы не возникало конфликтов в программном обеспечении.

«Я уверен, что в немецких „Гепардах“ и тех комплексах, которые сейчас поступают, тоже не будет системы опознавания, совместимой с украинской техникой. То есть их надо еще специально переделывать, чтобы они могли отличить украинские именно самолеты и вертолеты. Из-за этого и происходят вот такие атаки на собственные самолеты», — объяснил военный эксперт.

Наконец, третья причина — слабое взаимодействие между различными подразделениями ВСУ. Из-за этого информация летчиков о том, где они находятся, не всегда поступает к командирам систем ПВО.

«В советские времена делали объединенные командные пункты, чтобы не допускать таких ошибок. На Украине сейчас нет такой возможности в силу того, что слишком много техники из разных стран и система опознавания везде своя», — подытожил специалист.

К слову о поставках оружия с Запада, ранее США объявили об отправке на Украину ракет Sea Sparrow. 5-tv.ru выяснил у военных экспертов, как ВСУ будут их использовать и почему эти снаряды окажутся устаревшими.

Тема:
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