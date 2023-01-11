Натовские БМП не выдержали зимы на Украине

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Западное оружие оказалось попросту неприспособленно к погодным условиям.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Emil Janssen via www.imago; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

К борьбе против националистов на Украине активно подключился Генерал Мороз. Температура в зоне проведения СВО местами опускается до -20° и это становится смертельным для западного оружия. Многие образцы техники намертво вмерзают в землю и отказываются заводиться, на что массово жалуются бойцы ВСУ.

"Машина американская, не приспособленная для украинских морозов абсолютно. Завестись заводится, но до такой степени гусеницы попримерзала, что ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево не хочет ни повернуть, ни ехать", - 

Тема:
Украинский кризис
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