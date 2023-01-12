Военный академик объяснил, почему Запад не поставляет Украине тяжелые танки

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 10

Военный академик Бартош: Запад не поставляет ВСУ танки «Абрамс» из-за непрочных мостов на Украине

Военный академик объяснил, почему Запад не поставляет Украине тяжелые танки

Фото: imago images/Shotshop / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

США направляет в Незалежную машины, оружие и боеприпасы на миллиарды долларов, но спектр ограничен, так как некоторые виды техники окажутся просто бесполезны на местах.

США и их западные партнеры не отправляют на Украину тяжелые боевые танки M1 «Абрамс» (Abrams), так как они могут разрушить недостаточно крепкие мосты на территории Украины. Далеко не все переправы в стране мощны настолько, чтобы выдержать вес подобной техники. Такое заявление в интервью URA.RU сделал член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

«От поставок „Абрамсов“ Запад пока воздерживается, потому что это тяжелые машины весом более 50 тонн каждая. Не все мосты на территории Украины могут выдержать вес такого танка, поэтому они могут оказаться в ряде случаев бесполезными», — сказал эксперт.

По мнению Бартоша, поддерживающие Киев государства делают ставку на легкие бронированные машины и бронетранспортеры, а также французские колесные танки, которые хоть и значительно устарели, но все еще эффективны в бою. А удовлетворять запрос Украины на более внушительные машины считают нецелесообразным.

На днях США сообщили о выделении очередного пакета военной помощи Украине, который оценивается в три миллиарда долларов. Такой суммы Вашингтон на Киев еще не тратил. В «комплекте» — боевые машины пехоты (БМП) Bradley, самоходные гаубицы, снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, внедорожники и бронетехника, боеприпасы и прочее. Тяжелые танки пока остаются предметом обсуждения, диалог ведут американский лидер Джо Байден и канцлер РФГ Олаф Шольц.

Кремль не оставлял военную поддержку Украины Западом без внимания, отмечая — это игра с огнем и прямое препятствие мирному урегулированию, действия, затягивающие вооруженный конфликт. Отмечалось, что все поступившее из-за рубежа в зону СВО оружие станет законной целью для российской армии. Предупреждения не были услышаны. Ранее, сообщал 5-tv.ru, президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении поделиться с Киевом танками Leopard.

Тема:
Спецоперация
12 янв
Дети участников СВО получат льготы при поступлении
11 янв
Зеленский назвал «риторику об открытых дверях» НАТО недостаточной для Украины
11 янв
Российские военные успешно закрепляются в Марьинке
11 янв
Непрерывное огневое давление: ВС РФ плотнее сжимают кольцо в Соледаре
11 янв
Президент Польши принял решение передать Украине танки Leopard
11 янв
МО: Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск
11 янв
Польше придется идти против Брюсселя, чтобы ввести войска на Украину — эксперт
11 янв
Западные и украинские аналитики призвали ВСУ отступить из Артемовска
11 янв
Украинские войска в Артемовске скоро могут закончиться
11 янв
Путин пообещал решить все проблемы снабжения военных, участвующих в спецоперации
-9° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
69.02
-0.59 74.14
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака

Последние новости

1:58
Военный академик объяснил, почему Запад не поставляет Украине тяжелые танки
1:29
Умер легендарный гитарист-виртуоз Джефф Бэк
1:12
Дети участников СВО получат льготы при поступлении
0:50
Снегопад вызвал в Дагестане транспортный коллапс и радость у жителей
0:27
Кадони о реабилитации после операции на спине: «Могу ненадолго покидать дом»
0:12
Выплаты к годовщине прорыва блокады Ленинграда получат 250 тысяч жителей Петербурга

Сейчас читают

Политолог Евсеев раскрыл главный страх Шольца
"С мужем большие проблемы": отношения Тодоренко с близким мужчиной подошли к концу
8 полезных привычек для контроля артериального давления
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023