На новеньких танках установлена обновленная башня и пушка, современные средства связи, супер мощный двигатель и защита нового поколения

В Минобороны РФ — пополнение. «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщается на странице предприятия в социальных сетях.

«Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», — говорится в сообщении.

Известно о том, что на новеньких танках установлена обновленная башня и пушка, современные средства связи, супер мощный двигатель и защита нового поколения. Все это поможет Т-90М эффективно поражать цели.

В свою очередь, глава Минпромторга России Денис Мантуров добавил, что «Уралвагонзавод» в срок выполнил поставленную в рамках гособоронзаказа задачу. До этого он также говорил, что расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

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