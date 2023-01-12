Российская армия получила очередную партию новых танков Т-90М «Прорыв»

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 508

«Уралвагонзавод»: новые танки Т-90М отправлены в Минобороны России

Российская армия получила очередную партию новых танков Т-90М «Прорыв»

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На новеньких танках установлена обновленная башня и пушка, современные средства связи, супер мощный двигатель и защита нового поколения

В Минобороны РФ — пополнение. «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщается на странице предприятия в социальных сетях.

«Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», — говорится в сообщении.

Известно о том, что на новеньких танках установлена обновленная башня и пушка, современные средства связи, супер мощный двигатель и защита нового поколения. Все это поможет Т-90М эффективно поражать цели.

В свою очередь, глава Минпромторга России Денис Мантуров добавил, что «Уралвагонзавод» в срок выполнил поставленную в рамках гособоронзаказа задачу. До этого он также говорил, что расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новые Су-57 передали для армии России.

Тема:
Спецоперация
12 янв
В Минобороны рассказали об успешном наступлении на Донецком направлении
12 янв
Кто победит в схватке один на один: российский танк или польский Leopard 2
12 янв
Не сокрушались из-за потери товарищей: иностранные наемники в ДНР уничтожены
12 янв
Все идет по плану: цели СВО остаются неизменными
12 янв
«Огромный разрыв»: преподаватель из Великобритании поражен жизнью в РФ после СВО
12 янв
Гаспарян о назвавшем русских фашистами Гребенщикове: «Старость пришла одна»
12 янв
Нестандартный подход: военные РФ засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов
12 янв
США могут остаться без оружия из-за помощи Украине
12 янв
Сорок выстрелов: РСЗО «Град» уничтожил склад боеприпасов ВСУ
12 янв
Российский солдат показал штурм позиций ВСУ под Кременной от первого лица
-10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
69.02
-0.59 74.14
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:05
В Минобороны рассказали об успешном наступлении на Донецком направлении
15:57
Реставрация Петропавловской крепости в Петербурге обойдется в миллиард рублей
15:50
Кто победит в схватке один на один: российский танк или польский Leopard 2
15:28
Не сокрушались из-за потери товарищей: иностранные наемники в ДНР уничтожены
15:19
Российская армия получила очередную партию новых танков Т-90М «Прорыв»
15:10
«Дайте дожить»: Волочкова рыдает от боли между ног после помолвки

Сейчас читают

Иммунолог назвал причину сильной волны гриппа в России
"Заново": Бросившая молодого мужа-изменника Лолита хочет вернуться
Штамм "Кракен": сейчас прививаться или подождать новую вакцину
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023