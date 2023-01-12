Не знаем: в Кремле нет информации о погибшем в Донбассе британском наемнике
Песков: мы не обладаем информацией о британском наемнике, погибшем в Донбассе
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Соединенное Королевство пока не обращалось к российским властям за помощью в транспортировке тела.
В Кремле не обладают информацией о найденном теле одного из пропавших наемников Великобритании после освобождения Соледара. Пока лишь известны данные из сообщений СМИ. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что получать информацию из зоны боевых действий довольно-таки проблематично.
«Мы не обладаем этой информацией. Знаем из сообщений СМИ, что речь о гражданах Великобритании, которые были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях. Что найдены были на поле боя документы, но деталей мы не знаем», — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков добавил, что от британской стороны пока не поступали обращения с теоретическими просьбами помочь с транспортировкой тела, но при их поступлении они будут рассмотрены.
«Это зависит от обращения. И в чем может быть помощь? Смотря что может быть сформулировано британской стороной. Но пока мне не известно о контактах. Может быть, были контакты по линии МИД, но мне неизвестно», — резюмировал представитель Кремля.
Несколько дней назад пресс-служба национальной полиции Украины сообщила о двух наемниках из Соединенного Королевства, которые пропали без вести в районе Соледара Донецкой народной республики (ДНР). Говорилось про двух волонтеров в возрасте 28 и 48 лет Эндрю Бегшо и Кристофере Перри. По факту происшествия возбудили уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские бойцы сжимают кольцо в Соледаре.
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