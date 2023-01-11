Непрерывное огневое давление: ВС РФ плотнее сжимают кольцо в Соледаре

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 30

Кольцо вокруг ВСУ в Соледаре все сильнее сжимается российскими военными

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Завершение зачистки в городе от боевиков ВСУ откроет новые возможности для освобождения стратегически наиважнейшего Артемовска.

Почти полностью вытеснен противник и в Соледаре. Его взятие действительно может стать переломным моментом в освобождении всей территории ДНР. Российские войска смогут выйти к Славянску и Краматорску, а также приблизить освобождение Артемовска, он же Бахмут, бои за который идут уже несколько месяцев. Семен Еремин продолжит.

Непрерывное огневое давление плюс грамотные действия штурмовиков русской армии — рецепт победы с привкусом украинской соли. Еще немного и в Соледаре не останется бойцов ВСУ.

«Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На языке военных это называется «зачисткой». Город был взят в кольцо и теперь все, кто откажется сдаваться, подлежит уничтожению. Со стороны, куда отходили украинские войска, стенка «котла» тонкая. Но хорошо прикрыта огнем.

Глазами бойцов ВСУ из разных подразделений — ситуация разная. Одни публикуют видео, как продолжают отстреливаться. Другие — как, уходя, проклинают тех, кого считают «зрадниками», то есть бежавшими с поля боя предателями.

«Був» — по-украински значит «был». И киевские «говорящие головы» уже признают факт потери Соледара. Перекладывая ответственность на войска.

«Когда их завели на готовые окопы, сказали — стойте. А они — ой, вы знаете, тут так все не просто. Ой, противник. Побежим-ка мы на два километра назад. Таких тоже хватает. Понятно что не все, меньше 10%. Но когда рота убегает, их соседям становится грустно», — так объяснил происходящее советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

На самом деле битва за бахмутский участок фронта, в который входит и Соледар, уже давно называется мясорубкой. Ротация за ротацией. Киев жжет здесь свои резервы, не считаясь с потерями.

«Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка. Ни один человек — ни в штаб-квартире. Нигде. Позиции постоянно занимают и вновь занимают. В Соледаре никто не считает погибших».

Даже CNN публикует интервью солдат такого содержания. По некоторым данным штурм Соледара выкосил 16-17 украинских батальонов. А с начала осени здесь могло полечь больше 20 тысяч человек. Важнейшая точка, после взятия которой может посыпаться весь фронт в этой части Донбасса.

«Соледар — это часть промышленной агломерации Артемовска. И без взятия Артемовска этот большой процесс не будет завершен полностью. То есть процесс перекрытия подвоза боеприпасов, МТО, ГСМ», — поясняет руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Соледар — выгодный укрепрайон. Триста километров соляных шахт — в некоторых под землей перемещалась даже тяжелая техника. Серьезный шаг к освобождению Артемовска. И затем — к выходу на Славянско-Краматорское направление.

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