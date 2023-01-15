Москалькова потребовала от ООН призвать Киев соблюдать Женевскую конвенцию
Уполномоченный по правам человека в РФ продемонстрировала присланные ей доказательства пыток боевиков над пленными.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международные организации на фоне пыток российских пленных обратиться к Киеву и потребовать соблюдения Женевской конвенции.
По ее словам, родственники попавших в плен российских солдат отправили ей фото и видео, доказывающие издевательства над их близкими. На кадрах боевики избивают военных и требуют от родных денег за их жизнь.
«Призываю уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.
В заключении Москалькова выразила надежду, что совсем при помощи Минобороны и ФСБ скоро российских пленных удастся вытащить оттуда, и они вернутся на Родину.
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