Частный джет и шоппинг: в сети набросились на Елену Зеленскую
Елену Зеленскую высмеяли после слов о России на форуме в Давосе
Фото: LAURENT GILLIERON / ТАСС
Многих иностранцев возмущает поведение жены лидера Украины.
В Сети раскритиковали жену президента Украины Елену Зеленскую после ее выступления на экономическом форуме в Давосе. В частности, ее обвинили в том, что она слишком роскошно живет для представительницы той страны, «которая страдает от агрессии России».
На форуме Елена Зеленская задалась важным вопросом о том, как мир может достичь климатической нейтральности, если он до сих пор не смог остановить мнимую «российскую агрессию»? С этого и начался гнев пользователей в социальных сетях.
«Примерно так же логично, как «Как я могу кормить свою собаку, если у меня закончились кисти для рисования?» — написал один из пользователей.
Другой добавил, что «сдавшись, Украина сделает большое дело для достижения климатической нейтральности».
«Подкиньте им еще 50 миллиардов», — написал еще пользователь.
Более того, Елене Зеленской тут же напомнили о ее любви к шоппингу и перелетах на частном самолете.
«Страна Зеленской находится в состоянии войны. Ее муж — президент. Она — законная цель. Как ей удалось благополучно сесть на самолет и прибыть в Швейцарию? Как он прогуливается по Киеву средь бела дня, не подвергая себя опасности? Откуда у него время и насколько безопасны фотосессия для Vogue, появление на церемонии вручения премии „Оскар“ и визиты мировых чиновников и знаменитостей?» — спрашивает один британец.
53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в швейцарском Давосе 16 января. Как сообщало агентство Bloomberg, бизнесмены из России и Китая отказались от посещения ВЭФ в Давосе в этом году. До этого политолог сообщал, что в Давосе у Елены Зеленской одна миссия: продемонстрировать, что Украина — новая мировая держава, которая займет место «проигравшей» России.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему вместо Зеленского в Давос позвали его жену.
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