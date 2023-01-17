Частный джет и шоппинг: в сети набросились на Елену Зеленскую

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Елену Зеленскую высмеяли после слов о России на форуме в Давосе

Частный джет и шоппинг: в сети набросились на Елену Зеленскую

Фото: LAURENT GILLIERON / ТАСС

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Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе Спецоперация

Многих иностранцев возмущает поведение жены лидера Украины.

В Сети раскритиковали жену президента Украины Елену Зеленскую после ее выступления на экономическом форуме в Давосе. В частности, ее обвинили в том, что она слишком роскошно живет для представительницы той страны, «которая страдает от агрессии России».

На форуме Елена Зеленская задалась важным вопросом о том, как мир может достичь климатической нейтральности, если он до сих пор не смог остановить мнимую «российскую агрессию»? С этого и начался гнев пользователей в социальных сетях.

«Примерно так же логично, как «Как я могу кормить свою собаку, если у меня закончились кисти для рисования?» — написал один из пользователей.

Другой добавил, что «сдавшись, Украина сделает большое дело для достижения климатической нейтральности».

«Подкиньте им еще 50 миллиардов», — написал еще пользователь.

Более того, Елене Зеленской тут же напомнили о ее любви к шоппингу и перелетах на частном самолете.

«Страна Зеленской находится в состоянии войны. Ее муж — президент. Она — законная цель. Как ей удалось благополучно сесть на самолет и прибыть в Швейцарию? Как он прогуливается по Киеву средь бела дня, не подвергая себя опасности? Откуда у него время и насколько безопасны фотосессия для Vogue, появление на церемонии вручения премии „Оскар“ и визиты мировых чиновников и знаменитостей?» — спрашивает один британец.

53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в швейцарском Давосе 16 января. Как сообщало агентство Bloomberg, бизнесмены из России и Китая отказались от посещения ВЭФ в Давосе в этом году. До этого политолог сообщал, что в Давосе у Елены Зеленской одна миссия: продемонстрировать, что Украина — новая мировая держава, которая займет место «проигравшей» России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему вместо Зеленского в Давос позвали его жену.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

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