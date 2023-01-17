Военный эксперт озвучил следующую цель США после Украины: «Только одна»

Если у Штатов не получится настроить Пекин против Москвы, то он забросит одну войну, и начнет другую.

Эксперты считают, что в США могут переместить прицел на новый объект, а именно переключить внимание с Украины на Китай. Запад внимательно изучает способности КНДР к сопротивлению. Политолог Юрий Светов рассказал сайту «Вечерняя Москва», что кризис в Тайване может стать новой задачей Америки вместо Украины.

Аналитик считает, что смена президента США может породить новые цели страны, однако сейчас Штанам важно заставить Пекин отказаться от сотрудничества с Россией. По словам Светова, зарубежные источники стараются продемонстрировать людям серьезные противоречия России и Китая. СМИ пестрят выжитыми из пальца заголовками о разногласиях стран из-за спецоперации и нефти.

Если англосаксы не смогут переманить Китай на свою сторону или хотя бы заставить его осудить РФ за начало и проведение спецоперации, то в США просто выберут себе новую цель, уверяет эксперт.

«Следующая цель у США может быть только одна: Тайвань, если произойдет обострение вокруг него и обострение отношений с Китаем», - прокомментировал специалист.

Юрий Светов подчеркнул, что в США уже принята стратегическая доктрина, которая не изменится до 2025–2026 года. До этого момента противником номер один для штатов останется Россия, а Китай будет лишь стратегическим соперником. Однако после смены президента Джо Бадена игра может перевернуться.

«Параллельно с Украиной США вряд ли будут готовы к эскалации на Тайване. В стратегической доктрине у них идет речь о полутора или даже двух войнах, но Украина им показала, что на двух фронтах США не справятся», - добавил Светов.

Военный эксперт заключил, что тайваньский конфликт может обернуться для Китая серьезной проблемой. Несмотря на огромную армию и мощное оружие, у страны отсутствует военный опыт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия тем временем расширяет горизонты энергетического сотрудничества.