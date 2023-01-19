Помощник президента Рейгана: вмешательство США в дела Украины закончится кошмаром

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 144

TAC: Вашингтону нужно прекратить вмешиваться в украинский кризис

Помощник президента Рейгана: вмешательство США в дела Украины закончится кошмаром

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Тема:
Украинский кризис

Эскалация украинского кризиса может обернуться большими проблемами для США и Европы.

Бывший специальный помощник президента США Рейгана Дуг Бэндоу заявил о том, что властям США нужно пересмотреть свое отношение к украинскому кризису и не вмешиваться в конфликт, так как это может привести к ужасным последствиям. Дело может дойти до прямого столкновения с Россией, информацию опубликовал журнал The American Conservative.

«Решение за Америкой. Не за Украиной, не за Европой. <…> Если кто-то хочет отдавать будущее своей страны в руки Зеленского, да будет так. Вашингтон должен решить, какие риски он готов взять на себя от имени Украины, и, следовательно, какие украинские амбиции должен финансировать американский народ», — высказался Дуг Бэндоу.

Эксперт напомнил, что несмотря на все заявления западных держав, участники альянса не хотят втягивать себя в проблемы другой страны.

«В период с 2008 по 2022 год НАТО отказывалась включать Киев в трансатлантический альянс, поскольку никто из ее членов не хотел воевать за Украину», — добавил бывший политик.

Также Бэндоу критически отозвался о желающих участвовать в украинском конфликте.

«Американцы, которые хотят сражаться <…> не должны подталкивать к конфликту остальные 330 с лишним миллионов человек. <…> Вашингтон полон воинов башни из слоновой кости, всегда готовых сражаться в чужих войнах чужими деньгами и жизнями. Затраты на это за последние два десятилетия составили триллионы долларов впустую и сотни тысяч жертв»,  — заключил экс-помощник президента США.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта сумма, которую НАТО тратит на ВСУ.

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