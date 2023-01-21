Военные РФ заняли наиболее выгодные позиции на запорожском направлении

Украина уже потеряла бронетехнику и автомобили.

Военные армии России продвигаются на запорожском направлении все дальше. В Минобороны РФ сообщили, что военные заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе активных наступательных действий.

«За сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица „Акация“, а также гаубица Д-20», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате наступления подразделений ВВО армия Украины потеряла на запорожском направлении живую силу, бронетехнику и автомобили.

До этого российские военные в ходе выполнения очередной боевой задачи на донецком направлении ликвидировали несколько десятков украинских террористов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ на донецком направлении.