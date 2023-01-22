Журналистов поразило число эскортниц на форуме в Давосе

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Из-за наплыва девушек сомнительной профессии на мероприятия перестали пускать одиноких женщин.

Фото, видео: GIAN EHRENZELLER / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
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Вот на какую еще особенность Давоса этого года обратили внимание журналисты — как никогда много эскортниц! Просто нашествие какое-то! Газеты про «ночных форумных бабочек» писали в этом году едва ли не чаще, чем об Украине.

Тем более в Давос слетелись лучшие «по профессии». Так, если средний ценник в знаменитом квартале Репербан 39-50 евро за короткую встречу, то в Давосе 700 Евро за час, 2300 за ночь. Примерно 170 000 рублей. Журналисты насчитали около 100 эскортниц на улицах Давоса, с приставкой ВИП.

Но внешне вы никогда не определите принадлежность к древнейшей профессии. Они одеты и ведут себя как успешные бизнес-леди, в каком-то смысле — их бизнес действительно успешен. Некоторые и не скрывают род своих занятий, как например Саломе Бальтус, из Германии, девушка так описала работу в Давосе:

«Свидание в Швейцарии во время форума — это сначала увидеть дула пистолетов охранников в коридоре отеля в два часа ночи, а затем поесть с ними бесплатные конфеты на ресепшене и поговорить о богачах».

Девушка не раскрывает имена клиентов, но уверяет, что ни о каких секс-подвигах речи не идет: политиков больше возбуждает «власть», а топ-менеджеры, как правило, слишком уставшие и быстро засыпают.

У ВИП-эскортниц есть даже философия, они, мол, забирают лишние деньги у богатых. Но в Давосе из-за таких «Робин Гудок» перестали пускать на вечеринки одиноких женщин, только в составе делегаций.

Было сделано как минимум два исключения — для Урсулы фон дер Ляен и Елены Зеленской. Хотя они тоже в Давосе работали, и тоже отбирали деньги у богатых для Украины.

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