День сурка: Европа может ввести десятый пакет санкций против России

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: мы думаем о новом пакете санкций против РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zheng Huansong; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Брюссель все еще тешит себя надеждами на то, что ограничительные меры против российской стороны возымеют действие. В чем он просчитался?

В Европе заговорили о подготовке нового десятого, то есть юбилейного пакета санкций против России — ориентировочно его могут принять к концу февраля, подарок на годовщину так сказать.

Среди обсуждаемых направлений — атомная энергетика, впрочем здесь сотрудничество с ЕС минимальное, и торговля бриллиантами, что вообще странно — ведь бельгийский Антверпен — алмазная столица мира и там закупаются сами же брюссельские чиновники. Это уже больше похоже на попытку сделать хоть что-нибудь, в духе бюрократической философии — имитации бурной деятельности. При этом нельзя забывать, что своей главной задачей западные элиты ставят поражение России на поле боя и разрушение ее экономики.

«Украина станет членом НАТО, сейчас наш главный фокус на том, чтобы поддержать Украину, сделать все чтобы она победила и сохранилась как суверенное государство», — заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Несомненно, Украина станет членом Европейского союза после окончания боевых действий. Но для этого Россия должна проиграть. Для этого мы поставляем оружие вместе с партнерами», — сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Экономика России искалечена санкциями. Страна в полной изоляции. На десятилетия ее израненной промышленности гарантирована рецессия», — выразила мнение глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На десятилетия?! Будем считать это комлиментом! Ведь еще в сентябре сама же уверяла, что промышленность России уже в руинах. Предлагаю учредить орден Феникса и вручать его главе Еврокомиссии каждый раз, когда она будет говорить подобную фразу, чтобы знала, мы тут опять возрождаемся из вашего словесного пепла.

Мир стремительно меняется, а Давос застрял где-то в нулевых. Здесь по-прежнему осуждали глобальное потепление и настаивали на сокращении выбросов в атмосферу при этом умалчивая, что в Европе запущены все старые угольные электростанции, а на дрова вырубают лес, потому что газ — дорог. Даже на главную экоактивистку планеты Грету Тумберг никто не обращает внимания — вышла она тут протестовать против расширения добычи угля — вынесли под белы рученьки. И даже сняли целое кино, как выносят Грету Тумберг. И ей пиар — и полицейским приятно. По взаимному согласию и с соблюдением политеса, как говорится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему экономический форум в Давосе «умирает» без России.

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