Огненное торнадо: Лучшее видео из зоны СВО за день

Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, находящейся на большом удалении.

Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» ЮВО с самого начала специальной военной операции непрерывно наносят поражение позициям, технике и живой силе ВСУ.

Максимальную эффективность и точность таких залпов обеспечивает корректировка огня с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки.

После поражения целей личный состав покидает позиции.

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.