Огненное торнадо: Лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных установок «Торнадо-Г» и боевой работы штурмовиков Су-25.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, находящейся на большом удалении.
Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» ЮВО с самого начала специальной военной операции непрерывно наносят поражение позициям, технике и живой силе ВСУ.
Максимальную эффективность и точность таких залпов обеспечивает корректировка огня с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки.
После поражения целей личный состав покидает позиции.
Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
- 23 янв
- ВСУ размещают боевую технику в жилых кварталах Артемовска
- 22 янв
- Расчеты гаубиц «Мста-С» нанесли удар по позициям ВСУ
- 22 янв
- Двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России
- 22 янв
- Снайперы раскрыли свои секреты после тренировки в зоне СВО — эксклюзивное видео
- 22 янв
- Наемница ВСУ пригрозила «сжечь дотла» украинскую армию скандальными данными
- 22 янв
- Армия России заняла наиболее выгодные позиции на запорожском направлении
- 22 янв
- Российские войска уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ на купянском направлении
- 22 янв
- Экс-помощник Рейгана заявил о мобилизации в Польше и предрек уничтожение Украины
- 22 янв
- В Запорожской области сообщили о наступлении РФ по двум направлениям
- 22 янв
- Разлюбила мужа? — Жену Зеленского раскритиковали за слова о нем
Читайте также
93%
-0.18 74.34
-0.07
Нашли ошибку?