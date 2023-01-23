Огненное торнадо: Лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 22

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных установок «Торнадо-Г» и боевой работы штурмовиков Су-25.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, находящейся на большом удалении.

Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» ЮВО с самого начала специальной военной операции непрерывно наносят поражение позициям, технике и живой силе ВСУ.

Максимальную эффективность и точность таких залпов обеспечивает корректировка огня с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки.

После поражения целей личный состав покидает позиции.

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Тема:
Спецоперация
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