Танкисты ЮВО нанесли массированный удар по позициям ВСУ
Проведение операции проходило на правом берегу Днепра.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Танкисты Южного военного округа нанесли массированный удар по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации — на правом берегу Днепра. Танки Т-90М «Прорыв» по координатам, полученным с помощью беспилотников, уничтожили наблюдательные пункты, склады боеприпасов, бронетехнику и живую силу противника.
«Прорыв» он и есть «Прорыв». Он прорыв танковый в танкостроении. Чем он отличается от других танков, танков противника, он усовершенствованный. Экипаж находится надежно под защитой», — отметил командир танка Руслан.
Также танковые расчеты проводят маневренные бои, эффективно используя рельеф местности и естественные укрытия.
- 23 янв
- Российские войска уничтожили до 70 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
- 23 янв
- В Кремле разъяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
- 23 янв
- Видео: новейший танк «Прорыв» уклонился от снаряда артиллерии ВСУ после стрельбы
- 23 янв
- Практически реальная: Лавров заявил о смене статуса «войны» России с Западом
- 23 янв
- Бойцы ВС РФ продвинулись на всех направлениях в ДНР
- 23 янв
- Расчет САУ «Акация» ударил по позициям украинских боевиков — эксклюзивные кадры
- 23 янв
- Бесчеловечная оборона: Киев согнал в траншеи на фронте подростков и пенсионеров
- 23 янв
- Глава Евросовета Мишель: следующие недели на Украине станут решающими
- 23 янв
- Российские войска освободили села Двуречье и Краснопольевка в ДНР
- 23 янв
- В ГУР Украины рассекретили главную задачу убитого СБУ переговорщика Киреева
Читайте также
86%
-0.18 74.34
-0.07
Нашли ошибку?