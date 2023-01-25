Российские военные показывают свое мастерство на любой технике.

С раннего утра в небо взмывают вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Горделивые железные птицы с боевой раскраской, сменяясь, разносят позиции врага, уничтожая те позиции, до которых не может «добраться» артиллерия. Уникальные кадры снял военкор «Известий» Денис Кулага.

А в Telegram-каналах разлетается видео, как экипажи танков Т-90М не дают спуску украинской пехоте. Военкоры пишут что российские танки буквально «кошмарят» ВСУ в опорниках в районе балки Журавка.

Минобороны РФ опубликовало видео работы расчета САУ «Мста-С». Российская артиллерия ежедневно наносит поражение живой силе и технике вооруженных сил Украины с разных огневых рубежей.

А чтобы неприятель не «засек» орудие, САУ сразу же меняет дислокацию после выстрела. Передовые корректировщики и операторы БПЛА передают координаты цели прямо на карту командира батареи, который отдает команду на ее уничтожение. Секрет успеха российских военных, в первую очередь, именно в слаженности действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое наемников из Великобритании ликвидированы под Соледаром