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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 3 066

Танковый бой в районе балки Журавка попал на видео

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; Telegram / Старше Эдды; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные показывают свое мастерство на любой технике.

С раннего утра в небо взмывают вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Горделивые железные птицы с боевой раскраской, сменяясь, разносят позиции врага, уничтожая те позиции, до которых не может «добраться» артиллерия. Уникальные кадры снял военкор «Известий» Денис Кулага.

А в Telegram-каналах разлетается видео, как экипажи танков Т-90М не дают спуску украинской пехоте. Военкоры пишут что российские танки буквально «кошмарят» ВСУ в опорниках в районе балки Журавка.

Минобороны РФ опубликовало видео работы расчета САУ «Мста-С». Российская артиллерия ежедневно наносит поражение живой силе и технике вооруженных сил Украины с разных огневых рубежей.

А чтобы неприятель не «засек» орудие, САУ сразу же меняет дислокацию после выстрела. Передовые корректировщики и операторы БПЛА передают координаты цели прямо на карту командира батареи, который отдает команду на ее уничтожение. Секрет успеха российских военных, в первую очередь, именно в слаженности действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое наемников из Великобритании ликвидированы под Соледаром

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