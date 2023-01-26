Заряжены стволы орудий: лучшее видео из зоны СВО за день

Каждый день — это упорная работа российских военных по очищению новых регионов страны от украинских националистов.

Грохот орудий не прекращается на передовой. Минобороны РФ опубликовало новые видео о работе российских военных в зоне спецоперации.

Военнослужащие корпуса боевой стрельбой из гаубичных орудий Д-30 уничтожили военную технику, а также замаскированные позиции ВСУ. На кадрах — слаженная работа расчетов гаубицы. Каждый выстрел наносит урон укреплениям противника. Военные сообщают, что 90% целей уничтожаются прямым попаданием.

А на других рубежах действуют экипажи модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Экипажи на технике выдвигаются на рубеж открытия огня, подавляют огневые точки и меняют позицию, используя рельеф местности и естественные укрытия. Наводиться на неприятеля военным помогают «глаза разведки» — беспилотники.

А самые яркие кадры — это совместная работа боевой машины поддержки танков «Терминатор» вместе с российскими танкистами. Военнослужащие ВС РФ вскрыли выдвижение украинских подразделений при помощи беспилотников и открыли по ним огонь. В результате боя БМП противника и танк были уничтожены, националисты понесли потери и бежали.

Ранее 5-tv.ru показывал эпичный танковый бой в районе балки Журавка.