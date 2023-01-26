Заряжены стволы орудий: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны показало, как танк ВС России под прикрытием БМПТ «Терминатор» уничтожил технику ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Каждый день — это упорная работа российских военных по очищению новых регионов страны от украинских националистов.
Грохот орудий не прекращается на передовой. Минобороны РФ опубликовало новые видео о работе российских военных в зоне спецоперации.
Военнослужащие корпуса боевой стрельбой из гаубичных орудий Д-30 уничтожили военную технику, а также замаскированные позиции ВСУ. На кадрах — слаженная работа расчетов гаубицы. Каждый выстрел наносит урон укреплениям противника. Военные сообщают, что 90% целей уничтожаются прямым попаданием.
А на других рубежах действуют экипажи модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Экипажи на технике выдвигаются на рубеж открытия огня, подавляют огневые точки и меняют позицию, используя рельеф местности и естественные укрытия. Наводиться на неприятеля военным помогают «глаза разведки» — беспилотники.
А самые яркие кадры — это совместная работа боевой машины поддержки танков «Терминатор» вместе с российскими танкистами. Военнослужащие ВС РФ вскрыли выдвижение украинских подразделений при помощи беспилотников и открыли по ним огонь. В результате боя БМП противника и танк были уничтожены, националисты понесли потери и бежали.
Ранее 5-tv.ru показывал эпичный танковый бой в районе балки Журавка.
- 26 янв
- «У них не было шансов»: как военные России не дают десанту ВСУ пересечь Днепр
- 26 янв
- Розозин назвал оружие, которое разберется с американскими и немецкими танками в зоне СВО
- 26 янв
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и ряде других городов
- 26 янв
- Российские комплексы «Панцирь-С1» перепрошили для перехвата ракет РСЗО HIMARS
- 25 янв
- «Уверенно пробиваются»: западные танки Abrams и Leopard не годятся для боев на Украине
- 25 янв
- Российские войска уничтожили командование 128-й бригады ВСУ в Запорожской области
- 25 янв
- Джо Байден заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ
- 25 янв
- СМИ сообщили о взрывах в Запорожской области
- 25 янв
- Обещал убить дракона, но стал им: какие ошибки Зеленского привели Украину к трагедии
- 25 янв
- «Медленная смерть»: экс-депутат Рады предрек будущее Зеленского
Читайте также
80%
0.21 74.96
0.27
Нашли ошибку?