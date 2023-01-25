«Уверенно пробиваются»: западные танки Abrams и Leopard не годятся для боев на Украине

Дорогостоящая техника НАТО, которую с таким трудом выпросил Киев, не подходит для местности и дистанций в зоне СВО. Что произойдет с боевыми машинами, рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

Танки стран НАТО, которые те пообещали поставить в качестве помощи Украине, плохо подходят для боев в зоне спецоперации. Об этом сообщил один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«На дальностях прямой видимости до 1500 метров и меньше, которые свойственны местности на Украине, броня танков НАТО будет уверенно пробиваться снарядами российских танковых пушек 2А46 и даже противотанковых орудий МТ-12 „Рапира“ советской разработки», — цитирует специалиста РИА Новости.

Виктор Мураховский пояснил, что 55% территории на европейском театре военных действий (он включает и Украину) считаются закрытой местностью с дальностью прямой видимости менее 500 метров. Броня же западных танков позволяет уверенно действовать на дальности свыше 2000 метров. На меньшей дистанции она защищает хуже, чем динамическая защита российских танков.

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Еще один фактор, который играет на руку российским военнослужащим, — крупные габариты американских танков Abrams, немецких Leopard и британских Challenger. Вдобавок, они очень тяжелые для боев на местности.

«Их габариты будут удобны для поражения на дистанциях до 300 метров из классического ручного гранатомета РПГ-7. На более близких дистанциях эти танки — отличная цель для реактивных противотанковых гранат. Самый легкий танк из этого типоряда — Leopard 2А6 — 62,3 тонны. Это означает, что эти танки будут стремиться двигаться вдоль дорог, встретить их на местности можно чисто умозрительно. Это дает нашим дополнительные шансы», — отметил военный эксперт.

Сильными сторонами танков стран НАТО следует признать высокую огневую мощь, современную систему управления огнем и насыщенность другой электроникой, добавил Виктор Мураховский. По его словам, российским военным придется это учитывать при выборе огневых позиций и ведении боевых действий.

Сегодня стало известно, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Германия поставит Киеву 14 танков Leopard 2. Эти же машины готовы реэкспортировать другие европейские государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Германии долгое время не хотели соглашаться на отправку своих танков на Украину. После того как канцлер Олаф Шольц все же согласился, в бундестаге его обвинили в «выбрасывании за борт» мирных послевоенных принципов ФРГ.