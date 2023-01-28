Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
Минобороны РФ: в ДНР войсками РФ сбит украинский самолет МиГ-29
Фото, видео: www.globallookpress.com / Danil Shamkin; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Работа российских истребителей восхищает своей точностью.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Помимо этого, за прошедшие сутки, российскими средствами противовоздушной обороны было сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кременнная Луганской народной республики, Табаевка Харьковской области, Никольское Донецкой народной республики и Жеребянки Запорожской области.
Также стало известно о перехвате восьми реактивных снарядом систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в Донецке и населенном пункте Валерьяновка ДНР.
Это далеко не первый раз, когда работа российских истребителей восхищает своей точностью. Например, еще 18 января военные России сбили украинский самолет Су-25 посредством истребительной авиации в районе населенного пункта Яблоновка в Донецкой народной республике (ДНР).
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с целью демилитаризации и денацификации Украины. Конечная цель российских военных — прекращение геноцида гражданских со стороны киевской власти.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российская артиллерия уничтожила диверсионную группу ВСУ.
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