Темнота не помогла: российская артиллерия уничтожила диверсионную группу ВСУ
РИА Новости: ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Авдеевкой
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Бойцы не только продвигаются вперед, разбивая украинских националистов, но и обеспечивают безопасность российских территорий.
Диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожила российская артиллерия на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Бойцы выследили неонацистов с помощью тепловизоров и приборов ночного видения. Враг пытался пересечь фронтовую линию и проникнуть на территорию РФ. Военные скорректировали огонь по радикалам 152-миллиметровых орудий «Гиацинт» и 122-миллиметровых самоходок «Гвоздика».
До этого командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сравнил ожесточенные бои за Угледар с Куликовым полем, поскольку за него идет яростная битва. Город является одним из ключевых, от освобождения которого зависит свобода южной части Донбасса. Штурм осложнен тем, что националисты засели в жилых многоэтажках, сделав из Угледара крепость.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с целью демилитаризации и денацификации Украины. Конечная цель российских военных — прекращение геноцида гражданских со стороны киевской власти.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские солдаты закрепились на востоке и юго-востоке Угледара.
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