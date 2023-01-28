Бойцы не только продвигаются вперед, разбивая украинских националистов, но и обеспечивают безопасность российских территорий.

Диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожила российская артиллерия на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Бойцы выследили неонацистов с помощью тепловизоров и приборов ночного видения. Враг пытался пересечь фронтовую линию и проникнуть на территорию РФ. Военные скорректировали огонь по радикалам 152-миллиметровых орудий «Гиацинт» и 122-миллиметровых самоходок «Гвоздика».

До этого командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сравнил ожесточенные бои за Угледар с Куликовым полем, поскольку за него идет яростная битва. Город является одним из ключевых, от освобождения которого зависит свобода южной части Донбасса. Штурм осложнен тем, что националисты засели в жилых многоэтажках, сделав из Угледара крепость.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с целью демилитаризации и денацификации Украины. Конечная цель российских военных — прекращение геноцида гражданских со стороны киевской власти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские солдаты закрепились на востоке и юго-востоке Угледара.