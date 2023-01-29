Огненная буря и стальной натиск: как проходит штурм Угледара

Корреспондент 5-tv.ru побывал на передовой и рассказал о том, что сейчас происходит в этом шахтерском поселке.

Возможно эти обстрелы банальная месть, наступление российской армии набирает ход, позиции ВСУ как будто берут в «ежовые рукавицы». Повсеместно — разведка боем, локальные наступления.

Но самые масштабные действия идут на пяти участках — к югу от Кременной зачищают от диверсантов большой лес. К северу от освобожденного в начале месяца Соледара — развивают наступление.

Штурмовые подразделения к югу от соседнего Артемовска двигаются к последней трассе снабжения ВСУ. Начался штурм Угледара, еще одного шахтерского поселка, и наконец на Запорожском направлении прощупывают украинские позиции вокруг Орехово.

Но самое пристальное внимание — на этой неделе было все-таки к Угледару — наши войска идут к высотной застройке с двух сторон.

Вот что на этом направлении увидел наш военкор Александр Сафиуллин.

Вид на Угледар с позиций ВСУ, снимают сами «захистники». Канонада русской артиллерии не смолкает ни на секунду.

Окраины города в дыму. Видимо, по уже знакомой всем тактике, формирования Украины заняли позиции в многоэтажках и ведут оборону. Для поражения противника вооруженные силы России используют все средства.

Пара вертолетов Ка-52 и Ми-8 отработали по своим целям и возвращаются на базу. Оборону ВСУ в первый же день удалось продавить сразу на нескольких участках. В планах — взять город в котел, штурм в лоб обернется большими потерями. На этой территории противник долго готовился к обороне. Стягивал резервы, загонял сюда мобилизованных со всей страны.

«Идет планомерное наступление на Угледар, потихоньку, потому что враг там очень сильно укрепился, заглубился и приходится его выгрызать метр за метром. Врагу шанса никакого не оставляют», — рассказал позывной военнослужащий ВС РФ «Тимоха».

По словам военных — в рядах противника паника. Они определенно ждали, следили за передвижением техники армии России, но все же такой масштаб наступления стал для них сюрпризом, если не шоком. При этом линия фронта на участке достаточно протяженная. И сейчас контролировать каждый участок нужно особенно внимательно, и если сил у противника с горем пополам набралось, то вот решимости — практически нет.

А сейчас мы выехали на дорогу, которая просматривается, набрали скорость для такой машины весьма внушительную и летим, потому что находимся в прямой видимости у противника.

ВСУ на горизонте. А это позиции батальона «Восток», бойцы которого в эти дни также продолжают бить противника.

С помощью дрона быстро фиксируют цели, передают информацию в штаб, после — принимаются за дело.

Пока с одного фронта, как мы слышим, идет активная работа артиллерии, с этой стороны парни тоже готовятся, будут бить из миномета по позициям противника.

Пехота ВСУ на этом участке постоянно пытается выйти вперед, использует технику, артиллерию, но пока здесь стоит «Восток» — боевики каждый раз несут потери. Впрочем, возможно, в ближайшее время все основные силы формирований ВСУ здесь придется экстренно перебрасывать на другой теряемый Украиной участок фронта.