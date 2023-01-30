Стилист объяснил тягу селебрити к черному цвету

Стилист Руслан Громов проанализировал выбор дресс-кода «tоtаl blасk» на кинопремии «Золотой орел».

Недавно прошла кинопремия «Золотой орел». По дорожке Мосфильма прошлись такие знаменитости, как Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Анна Калашникова и Иван Новосельцев, Ольга Серябкина и Юлия Хлынина. Звезды продемонстрировали публике очередную серию «людей в черном». Стилист Руслан Громов дал оценку такому выбору цвета и объяснил всеобщее обожание к «total black», сообщает издание KP.RU.

Для ковровой дорожки все артисты выбрали черные костюмы и платья. Лишь пару раз перед камерами мелькнули белые пятна, но их было настолько мало, что они затерялись в общем мраке черных нарядов. Пользователи из соцсетей констатировали: «Как на похоронах».

Стилист Руслан Громов отметил, что у черной базы несомненно есть преимущества. Так, черные вещи сочетаются с любыми оттенками другого цвета и яркими аксессуарами.

«Сразу хочу отметить, что черный цвет максимально универсален и имеет ряд плюсов. Во-первых, черный действительно стройнит — это не выдумка, а вполне осязаемый эффект. Во-вторых, практически любая вещь в черном цвете будет выглядеть уместно и стильно, невзирая на крой и модель изделия», — рассказал Руслан Громов.

По мнению стилиста, что касается светских раутов, то наши знаменитости зачастую любят упрощать свои образы, оставляя только черный цвет. Громов обратил внимание на тот факт, что сборы для артистов — это целая головная боль, все боятся столкнуться с критикой. Тотальный черный спасает звезд от негативных комментариев хейтеров.

Также Громов отметил, что зачастую сами организаторы придерживаются дресс-кода «total black».

«Организаторы заявляют этот дресс-код, чтобы максимально идеализировать общую картинку», — считает стилист.

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Многие дизайнеры строили концепт своего бренда под black-эгидой. Говоря в рекламных лозунгах, что в черных вещах данного бренда любой человек будет выглядеть потрясающе. На самом деле секрет идеального look зачастую заключен в двух моментах: черный цвет и крой, приближенный к классическому. Так, маленькое черное платье по сей день на слуху, как и брючный костюм от Ив Сен-Лорана. Это те самые беспроигрышные варианты, проверенные временем.

«Но увы, перед камерой целая вереница подобных классических нарядов смотрится однообразно», — подытоживает стилист.

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