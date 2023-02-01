«Не стоит подходить ближе»: мать рэпера Децла рассказала о мистическом сне с сыном

|
Рита Миронова
Рита Миронова 519

Мать рэпера Децла рассказала о мистическом сне с сыном

«Не стоит подходить ближе»: мать рэпера Децла рассказала о мистическом сне с сыном

Фото: Instagram* / irinatolmatskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер рэпер Децл

Музыканта нет в живых почти четыре года, а любящая родительница до сих пор ощущает его присутствие. Что это значит?

Рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий — Прим. ред.) ушел из жизни 3 февраля 2019 года. Его мать Ирина до сих пор ощущает присутствие сына, в том числе из-за снов с ним, которые периодически видит.

В интервью Teleprogramma.pro женщина рассказала об одном из таких снов, который оказался вещим. По ее словам, сын приснился ей в день смерти ее собственной матери.

«Мне приснилось, что Кирилл пришел к маме, взял ее за руку, что-то говорил, а я как будто бы наблюдаю со стороны. Мне хотелось подойти его обнять, но Кирилл дал рукой знак, что не стоит подходить ближе», — рассказала родственница артиста.

По словам Ирины, ее мама тогда тяжело болела и в тот же день умерла — просто уснула и не проснулась.

«Так что Кирилл не снится мне каждый день, а приходит перед важными событиями. Видимо, связь мамы с сыном никогда не прерывается, даже когда его нет. Я всегда ощущаю его присутствие», — призналась Ирина.

Она также отметила, что всегда тяжело переживает дни перед 3 февраля, потому что люди начинают выражать соболезнования в связи с годовщиной смерти сына, а ей по-прежнему тяжело признать, что его уже нет.

«Меня опускают на землю. Наступает реальность, а его ведь нет рядом. И это тяжело», — сказала мама музыканта.
Кирилл Толмацкий умер от остановки сердца после выступления в Ижевске.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Децла назвал истинную причину смерти знаменитого сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Умер рэпер Децл
3 дек
Вдова Децла Юлия Киселева вышла в свет с голой грудью в компании сына Тони
3 нояб
Наверное это бизнес: мать Децла не верит, что украденный с могилы сына стул вернут
3 нояб
Неизвестные обокрали могилу Децла на Пятницком кладбище
31 июл
Сын Децла раскрыл, почему не хочет иметь ничего общего с бабушкой и дедушкой
31 июл
Отец Децла упрекнул внука в том, что деньги ему важнее семьи и памяти о папе
31 июл
Мать Децла обвинила внука во лжи и отказалась с ним общаться
22 июл
«Был очень творческим»: Родион Газманов показал архивный снимок Децла — фото
22 мар
«Совсем оборзел»: сын Децла пожаловался на преследователя его семьи
1 мар
Трагическая параллель: Экс-солистку Little Big могла погубить та же болезнь, что и Децла
12 февр
Погряз в долгах? Что скрывает отец покойного Децла
Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

Последние новости

1:11
Военком ворвался на заседание депутатов в украинских Броварах и раздал повестки
0:57
Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 11,9%
0:44
МОК отказался рассматривать вариант допуска россиян с флагом и гимном
0:31
«Обостряются, опускаются»: бежавшая из РФ Литвинова «отрастила» кошачьи уши
0:22
«Не стоит подходить ближе»: мать рэпера Децла рассказала о мистическом сне с сыном
0:11
«Все было за пару вспышек»: ученый объяснил природу «метеорита» над Красноярском

Сейчас читают

Полковник запаса объяснил, почему США поставят на Украину копию танков Abrams
Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой
Что делать в случае обнаружения в медкарте записи о консультациях и исследованиях, которых на самом деле не было
Газ в Европе не хочет дорожать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023