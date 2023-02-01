«Не стоит подходить ближе»: мать рэпера Децла рассказала о мистическом сне с сыном

Музыканта нет в живых почти четыре года, а любящая родительница до сих пор ощущает его присутствие. Что это значит?

Рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий — Прим. ред.) ушел из жизни 3 февраля 2019 года. Его мать Ирина до сих пор ощущает присутствие сына, в том числе из-за снов с ним, которые периодически видит.

В интервью Teleprogramma.pro женщина рассказала об одном из таких снов, который оказался вещим. По ее словам, сын приснился ей в день смерти ее собственной матери.

«Мне приснилось, что Кирилл пришел к маме, взял ее за руку, что-то говорил, а я как будто бы наблюдаю со стороны. Мне хотелось подойти его обнять, но Кирилл дал рукой знак, что не стоит подходить ближе», — рассказала родственница артиста.

По словам Ирины, ее мама тогда тяжело болела и в тот же день умерла — просто уснула и не проснулась.

«Так что Кирилл не снится мне каждый день, а приходит перед важными событиями. Видимо, связь мамы с сыном никогда не прерывается, даже когда его нет. Я всегда ощущаю его присутствие», — призналась Ирина.

Она также отметила, что всегда тяжело переживает дни перед 3 февраля, потому что люди начинают выражать соболезнования в связи с годовщиной смерти сына, а ей по-прежнему тяжело признать, что его уже нет.

«Меня опускают на землю. Наступает реальность, а его ведь нет рядом. И это тяжело», — сказала мама музыканта.

Кирилл Толмацкий умер от остановки сердца после выступления в Ижевске.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Децла назвал истинную причину смерти знаменитого сына.

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