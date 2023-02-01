В новый пакет помощи США Украине впервые могут войти ракеты большей дальности

США намерены продолжать помогать Украине. Сейчас они готовят новый пакет военной помощи на сумму чуть более двух миллиардов долларов, куда впервые могут войти ракеты больше дальности. Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника, которые пожелали остаться инкогнито.

«Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, который, как ожидается, впервые будет включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение», — сказано в материале.

Как уточнено в материале, под ракетами большей данности подразумевается бомба малого диаметра наземного базирования GLSDB, к которой добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Дальность боеприпаса превышает 150 километров.

При этом сейчас на Украину поставляются установки HIMARS с дальностью 80 километров. Вместе с тем расширение номенклатуры передаваемых боеприпасов для них с радиусом действия 300 километров США по не приняли.

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