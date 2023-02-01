«Им неважно, чем завершится конфликт»: зачем США дают Украине новое и новое оружие

Соединенные Штаты собираются поставлять Украине ракеты большой дальности. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в Белом доме. Вашингтон готовит новый пакет помощи Киеву на сумму свыше двух миллиардов долларов. Официально о нем будет объявлено до конца недели. Пока известно, что в пакет включены ракеты радиусом 150 километров. Чем может обернуться такая медвежья услуга США, расскажет Георгий Гривенный.

Рекламный ролик своего нового «убийственного продукта» — ракеты большей дальности GLSDB — американцы из Boeing и шведы из SAAB оформили в виде тизера голливудского блокбастера. Не хватает только подписи: «от создателей». Противотанковая ракета NLAW активно поставляется в части ВСУ и уже не раз становилась трофеем российских военных в ходе спецоперации. Новой, куда более смертоносная разработке, нужен рынок для испытаний и продаж.

«Эти ракеты были разработаны в свое время в инициативном порядке, Пентагон их не заказывал. Очевидно, что это договоренность между Пентагоном и американской оборонкой для того, чтобы эти ракеты куда-то пристроить, тем более на украинское поле боя», — считает военный эксперт Иван Коновалов.

Ракеты большей дальности, возможно, будут включены в новый пакет так называемой «военной помощи» США Украине на 2 миллиарда 200 миллионов долларов.

«Как ожидается, пакет поставок впервые будет включать в себя ракеты большей дальности и другие боеприпасы и оружие, сообщили Reuters сразу два американских чиновника», — сообщает агентство Reuters.

«Сразу два чиновника» — это серьезная утечка из Белого дома, который, получается, снова врет, заявляя о том, что ракеты большей дальности Украине поставляться не будут. Появление этих ракет, безусловно, ведет только к эскалации напряженности в зоне конфликта, увеличивает зону потенциального поражения, но в Кремле уверены, что расстановку сил и достижений целей спецоперации новые поставки не изменят.

«Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, повышению эскалации, это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз, это не изменит хода событий, СВО будет продолжаться», — сказал Дмитрий Песков.

Ключевая разница между используемыми сегодня боеприпасами и возможной новинкой заключается в дальности поражения цели. Сейчас ракеты, которые выстреливаются из пусковых установок HIMARS способны преодолеть 70–80 километров, а GLSDB, которые еще называют «прыгающий мяч», способны пролететь до 150 километров. По сути, это гибрид планирующей авиабомбы с реактивным снарядом. При подлете к цели ракета может менять направление и траекторию полета, за что и прозвали «мячиком». Но у них есть существенные недостатки, главный из которых в том, что подлетная скорость таких снарядов в три раза меньше, чем у стандартных ракет. Российские системы ПРО смогут их перехватать и уничтожать.

Создатели смертоносных ракет в презентационном фильме кровожадно радуются: «теперь мы можем убить еще больше людей». С гибелью мирных жителей Донбасса, конечно же, никто на Западе считаться на собирается, хотя всем понятно, куда именно полетят эти «мячики».

«Эти ракеты Украина использует для ударов при мирным домам, по мирным жителям. Это варварство! Варварские преступления и американской военщины, и бандеровской военщины, которая мстит людям, которые не хотят жить в этом бандитском государстве», — заметил военный обозреватель Виктор Литовкин.

При этом циничная риторика США и НАТО, заявляющих, что они не являются стороной конфликта, совсем не сходится с нарастающими пугающими темпами поставками вооружений. Сначала говорили про бронежилеты и каски, потом начали поставлять стрелковое оружие и патроны, потом — противотанковые гранатометы, затем пришла очередь HIMARS, на подходе уже танки и ракеты все большей дальности. В Белом доме и Пентагоне прекрасно знают, где сейчас можно хорошо заработать на крови чужих граждан.

«Им, по большому счету, неважно, в чью пользу завершится конфликт. Им надо, чтобы конфликт длился как можно дольше, именно из такой логики они требуют от своих союзников и сами готовы поставлять все новые и новые виды вооружений», — сказал политолог Александр Асафов.

В американскую концепцию «войны до последнего украинца» поставки Киеву новых ракет тоже вполне укладывается, ведь мощный и эффективный российский ответ на эти поставки непременно последует, что в первую очередь почувствуют на себе те, кто из Киева эти новые ракеты сейчас у Запада бездумно просит.