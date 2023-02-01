В США обнаружили ошибку, которая спустя годы спровоцировала конфликт на Украине
The American Thinker: Пренебрежение Запада к Мюнхенской речи президента РФ Путина привело к конфликту на Украине
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Лидерам западных стран неоднократно посылались сигналы, однако они долго и упорно их игнорировали, уверен журналист за океаном.
В США назвали главную ошибку, которая привела к конфликту на Украине. По мнению обозревателя Джареда Петерсона, западные страны не восприняли всерьез Мюнхенскую речь президента РФ Владимира Путина.
«В 2007 году в Мюнхенской речи Владимира Путина российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий», — выразил мнение журналист в The American Thinker.
По словам обозревателя, тогда глава РФ четко обозначил, что страна не потерпит на территории соседа — Украины — американское оружие. Однако неоконсерваторы в Вашингтоне решили пропустить мимо ушей очевидные сигналы, а с приходом к власти в США Джо Байдена и вовсе правительство стало рассматривать Незалежную как де-факто члена НАТО.
«Украинский кризис был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля. <…> Сменявшие друг друга правительства США несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт», — заключил журналист.
К слову, в прошлом году на встрече Путина с матерями участников спецоперации президент РФ заявил, что военных действий могло бы и не быть, если бы не случился госпереворот в 2014 году на Украине. А Россия оказалась в текущей ситуации из-за тех, кто пытался еще на рубеже нулевых годов управлять ей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой тайный знак Путин подал миру встречей Рождества в Кремле.
- 1 февр
- «Все очень плохо»: американский полковник указал на угрозу исчезновения Украины
- 1 февр
- «Им неважно, чем завершится конфликт»: зачем США дают Украине новое и новое оружие
- 1 февр
- Выгода выше сердца: киевский режим не заботит судьба своих военнопленных
- 1 февр
- Делает ставку на США: почему Зеленский решил пожертвовать «политическим батькой»
- 1 февр
- «Россия права»: на Западе начали признавать преступления Украины
- 1 февр
- В Кремле раскрыли, как поставки дальнобойных ракет Киеву повлияют на ход СВО
- 1 февр
- Кремль: вся военная инфраструктура НАТО работает против России
- 1 февр
- В «Ростехе» назвали оружие, которое поражает немецкие танки Leopard 2
- 1 февр
- Ничейная земля: премьер Венгрии Орбан не верит в будущее суверенной Украины
- 1 февр
- Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение
Читайте также
93%
-0.40 76.22
-0.08
Нашли ошибку?