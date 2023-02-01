В США обнаружили ошибку, которая спустя годы спровоцировала конфликт на Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 360

The American Thinker: Пренебрежение Запада к Мюнхенской речи президента РФ Путина привело к конфликту на Украине

В США обнаружили ошибку, которая спустя годы спровоцировала конфликт на Украине

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Лидерам западных стран неоднократно посылались сигналы, однако они долго и упорно их игнорировали, уверен журналист за океаном.

В США назвали главную ошибку, которая привела к конфликту на Украине. По мнению обозревателя Джареда Петерсона, западные страны не восприняли всерьез Мюнхенскую речь президента РФ Владимира Путина.

«В 2007 году в Мюнхенской речи Владимира Путина российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий», — выразил мнение журналист в The American Thinker.

По словам обозревателя, тогда глава РФ четко обозначил, что страна не потерпит на территории соседа — Украины — американское оружие. Однако неоконсерваторы в Вашингтоне решили пропустить мимо ушей очевидные сигналы, а с приходом к власти в США Джо Байдена и вовсе правительство стало рассматривать Незалежную как де-факто члена НАТО.

«Украинский кризис был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля. <…> Сменявшие друг друга правительства США несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт», — заключил журналист.

К слову, в прошлом году на встрече Путина с матерями участников спецоперации президент РФ заявил, что военных действий могло бы и не быть, если бы не случился госпереворот в 2014 году на Украине. А Россия оказалась в текущей ситуации из-за тех, кто пытался еще на рубеже нулевых годов управлять ей.

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