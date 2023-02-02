Задели за больное? — Зеленского взбесили заявления генерала США о слабости ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 102

Politico: Зеленский был в ярости из-за слов Милли о неспособности ВСУ вытеснить российские войска

Задели за больное? — Зеленского взбесили заявления генерала США о слабости ВСУ

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

В Штатах считают, что киевский режим не сможет вернуть контроль над освобожденными ВС РФ территориями.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского пришла в бешенство после высказываний генерала США Марка Милли. Глава объединенного комитета начальников американского штаба заявил, что армия ВСУ слишком слаба, чтобы вытеснить российские войска с украинских территорий. Об этом со ссылкой на источники заявило издание Politico.

Милли отметил не только бессилие украинской стороны. Западный военный поделился мнением, что конфликт на Украине должен быть завершен дипломатическим путем. В материале отмечается, что в Киеве взбесились также из-за ошибок разведки США, которые влияют на ход боевых действий.

«Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли», — пишут авторы статьи.

Ранее сайт сообщал, что в Пентагоне прошел секретный брифинг, на котором обсуждалась возможность украинских боевиков захватить Крым. По данным Politico, В США усомнились, что ВСУ смогу вернуть контроль над российскими территориями.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru назвал главную причину, из-за которой Запад не может отказать в поставках и военной помощи Киеву.

Тема:
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