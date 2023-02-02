Лавров: Радость Нуланд взрывам на «Северных потоках» говорит об участии США

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 60

В конце февраля российская сторона намерена обнародовать все то, что узнала за эти месяцы.

Фото, видео: Zuma\TASS/ ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Когда заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд начала радоваться из-за взрывов на «Северных потоках», то фактически продемонстрировала причастность Вашингтона к терактам на газопроводах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в большом интервью для федерального телеканала.

В том числе главный российский дипломат отметил, что Москва к концу февраля готовит большую отчетность того, что было обнаружено в ходе проведения специальной военной операции.

«Это не только прямое участие США во взрывах „Северных потоках“, сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила. Так что, многое о чем нужно вспомнить и показать, какими методами США добиваются своей гегемонии», — сказал он.

Осенью прошлого года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обнаружили утечки газа. Выяснилось, что в ночь на 26 сентября произошли взрывы на участках, расположенных в экономической зоне Дании и Швеции. Местный сейсмоцентр заявил, что в районе повреждений трубопровода зафиксированы сильные подводные взрывы. Служба безопасности Швеции обнаружила на месте ЧП следы взрывчатки.

Ранее 5-tv.ru писал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Нуланд.

Тема:
Северный поток
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