Захарова: слова Нуланд доказали отношение США к терактам на «Северных потоках»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Американский политик выразила удовлетворение тем, что газопроводы превратились в «груду металла на дне моря».

Захарова: слова Нуланд доказали отношение США к терактам на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

Слова замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о «Северном потоке-2» доказывают, что в Вашингтоне одобряют теракт на объекте гражданской инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Нуланд.

«Заявления Нуланд являются доказательством одобрения администрацией Байдена теракта по уничтожению гражданской инфраструктуры, а также свидетельством наличия у Вашингтона мотива для подрыва мировой энергетической безопасности», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, как в ходе слушаний в конгрессе 26 января американский политик заявила, что «администрация США очень довольна, зная, что „Северный поток-2“ представляет собой теперь груду металла на дне моря».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября на участках, находящихся в экономической зоне Дании и Швеции. После взрывов Служба безопасности Швеции обнаружила на месте происшествия «иностранные предметы» со следами взрывчатки. Происшествие было оценено как диверсия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Нуланд допустила смягчение антироссийских санкций на невыполнимых условиях.

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