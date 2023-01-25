Совсем как Янукович: что общего между президентом Сербии и экс-лидером Украины

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 18

Политолог Мезюхо сравнил Вучича с Януковичем из-за курса на двойные стандарты

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Christian Spicker; ВКонтакте / ivanmezyukho; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Политолог уверен, что Александр Вучич может повторить печальный опыт коллеги. И первые шаги уже сделаны.

Президент Сербии Александр Вучич идет по пути экс-президента Украины Виктора Януковича и тем самым делает большую ошибку. В этом уверен российский политолог Иван Мезюхо, сравнивший двух лидеров в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Понятно, что Вучич находится под давлением Запада. Его сподвигают к тому, чтобы Сербия присоединилась к антироссийским санкциям. Вместе с тем, он, конечно, выбрал абсолютно неправильную внешнеполитическую риторику, и последнее заявление о непризнании Крыма и новых регионов Российской Федерации, естественно, произвело резонанс в сербском сообществе», — объясняет собеседник.

Выбрав такой путь, добавляет он, сербский лидер пошел дорогой бывшего украинского коллеги Виктора Януковича. Последнего подвел курс на многовекторность, и для него это плохо кончилось, вспоминает политолог.

«Он мог не говорить о территориальной целостности Украины, а хотя бы просто промолчать на эту тему, вовсе не вести дискуссию. Но он поступил иначе, поступил так же, как когда-то вел себя Виктор Федорович Янукович на Украине со своей знаменитой многовекторностью. Чем это закончилось для Януковича и Украины, мы знаем. Я не желаю такой судьбы Вучичу и Сербии», — отметил собеседник 5-tv.ru.

При этом он добавил, что политике двойных стандартов Вучича есть объяснение. Мир в Сербии, по его словам, находится на грани большой войны. Геополитическая обстановка накаляется, в правительстве согласия нет, Запад давит, остается одно — лавировать. Но получается это у него плохо, считает политолог.

«Делает он это не искусно, несколько оскорбительно для нашей страны. Я не просто так говорю, что Вучич мог бы не говорить о Крыме и новых регионах, чтобы не слыть противником РФ или неблагодарным человеком. По некоторым причинам он действительно не может признать территории российскими, но никто не заставлял его говорить об этом непризнании», — пояснил Мезюхо.

В любом случае, напомнил он, сербский народ — дружественный для России, и последние акции протеста это еще раз доказали: население открыто не поддержало заявления Вучича насчет непризнания новых территорий РФ.

«А это бьет по рейтингу Вучича. Поэтому я думаю, что сегодня он вряд ли уйдет в отставку, но его политическая карьера в будущем — под большим вопросом», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вучич перечислил страны, отозвавшие признание независимости Косово.

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