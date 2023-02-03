Круглосуточно и в любую погоду. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 19

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходок 2С-19 «Мста-С». Росгвардия показала, как спецназ ведомства уничтожает противника, используя кочующий миномет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Дальность стрельбы гаубицы «Мста-С» до 30 километров, при этом самоходку трудно засечь, она не оставляет следов после выстрела. Быстрая смена позиции, чтобы не попасть под ответный огонь, и новый залп. Точность огня обеспечивают разведчики-корректировщики и операторы беспилотников. И так весь день, десятки выстрелов по позициям противника. Выполнение боевых задач круглосуточно и в любую погоду. Самоходки постоянно в движении.

Как показала практика, кочующий миномет стал одним из наиболее эффективных средств в борьбе с окопавшимся противником, его артиллерийскими расчетами и бронетехникой. С помощью квадрокоптеров производится доразведка местности и непосредственно корректируется огонь миномета.

Расчет выгружает миномет из БМП и быстро оборудует позицию — вражеские дроны тоже постоянно находятся в воздухе и счет идет на минуты. Один усадочный — чтобы станина миномета плотнее вошла в грунт и десяток мин калибра 120 мм ложатся точно в цель.

Тема:
Спецоперация
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