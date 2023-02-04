«Мста» страшна: ВСУ проигрывают артиллерийские дуэли и несут потери
Под Угледаром артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Российские войска демонстрируют успехи на ключевых направлениях спецоперации. Под Угледаром подразделения артиллерии ведут контрбатарейную борьбу. Особенно эффективно действуют дальнобойные пушки «Мста». Кирилл Ольков наблюдает за работой расчетов.
До передовых позиций артиллеристов идем пешком — через поле — проселочными дорогами. Любой транспорт может заметить вражеский беспилотник. Линия фронта совсем близко.
Найти артиллеристов просто, хотя бы по оглушающему звуку снарядов. Сверхмощные орудия самоходной артиллерийской установки «Мста» здесь, на Угледарском направлении, не смолкают ни на секунду.
Все поля усеяно болванками от снарядов. После выстрела — мгновенная перезарядка.
«Мста» может стрелять как с замаскированных позиций, так и прямой наводкой. Ее снаряды летят на тридцать километров. А значит достанут противника везде. Сейчас артиллеристы работают по укрепрайонам ВСУ в Угледаре.
Так артиллеристы Восточного военного округа поддерживают огнем пехоту, которая в эти минуты штурмует Угледар.
Гаубицы уничтожают опорные пункты, укрепрайоны и танки противника. Точечно выводят из строя артиллерийские и минометные батареи. Задача — отрезать узлы снабжения и перекрыть каналы поставок вооружения угледарской группировке ВСУ.
После серии выстрелов артиллеристы сразу же меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.
Ожесточенная битва за Угледар перешла в активную фазу. ВСУ несет потери в ближнем бою, и с треском проигрывает артиллерийскую дуэль. Ответить на сокрушительные удары крупнокалиберных снарядов противнику нечем.
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