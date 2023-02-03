«Сплю достаточно хорошо»: Шольц не видит кровавых снов после решений кабмина

Немецкий политик прогнулся под гнетом Запада, и похоже, что это несильно его заботит, но вот почему?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о хорошем сне после поступков его кабинета министров. Политик высказывался на встрече с согражданами в Марбурге. Один из присутствующих на мероприятии спросил канцлера, нет ли у него каждым утром мысли насчет того, кто из немецкого правительства сегодня «откроет ящик Пандоры».

Для примера участник собрания указал на уход в отставку бывшего главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт, затем на высказывание руководителя немецкого МИДа Анналены Бербок о «войне против РФ». Не осталось без внимания и заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер о желании побороться за пост премьера земли Гессен.

«Нет. Несмотря на все сложные времена, в большинстве своем я сплю достаточно хорошо и с радостью смотрю на предстоящий день», — цитируют Шольца «Известия».

Он считает, что сейчас перед страной стоят новые и сложные вызовы, преодолеть которые помогут хорошие и надежные люди. Отдельно Шольц отметил нового главу немецкого оборонного ведомства Бориса Писториуса.

В конце января на заседании Совета Европы Бербок заявляла о ведении европейскими странами войны против России. Однако дипмиссия Германии в РФ заявила, что поддержка режима Киева не делает ФРГ стороной конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за какое решение украинского кризиса выступил Шольц.