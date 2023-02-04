«Боялся, что сразу застрелят»: экс-боевик ВСУ заявил о жути, творящейся в его войсках

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 1 502

Бывший боевик ВСУ Мартыненко: Я боялся, что меня сразу застрелят

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинцев забирают на поле боя, бесцеремонно врываясь в их личную жизнь и калеча ее.

Украинского военнопленного Олега Мартыненко заставили участвовать в боевых действиях против российских сил. Об этом бывший боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Мужчина проживал в Закарпатье, работая компьютерным мастером. С его слов, в мае прошлого года он выполнил небольшой заказ и уже шел домой, как его встретили работники военкомата, которые ждали в автомобиле. Мартыненко, согласно повестке, должен был прибыть только три дня спустя, однако его попросили проехать в военкомат, пообещав, что «часик подержат и отпустят».

«Вот видите, до сих пор не отпустили», — пояснил Мартыненко.

В конце января военный был в Горловке, исходя из его рассказа, можно говорить о том, что командование бросило их. Мартыненко также в подробностях описал условия, в которых пришлось находиться.

«Было тихо, туман, у нас два часа дежуришь, два часа пробуешь отдохнуть, ни отопления, ничего. Там просто блиндаж, яма в земле, перекрытая бревнами. Старший на позиции. У него лычки не было, может и сержант. От нас остальных толку нет. Нам просто было неоткуда отстреливаться, даже если бы мы и умели», — сказал собеседник.

Мартыненко добавил, что, когда на их позициях появились российские войска, он решил сдаться в плен, как и сослуживцы, находящиеся с ним в окопе. Тем временем, ВСУ открыли огонь по своим же.

«Ну мы начали кричать, что мы сдаемся. Нам начали кричать, чтобы мы выходили. Мы там кто как мог выползли, потому что нас там засыпало и глиной. Боялся, что сразу застрелят… Видел, что бьют примерно с нашей стороны, потому что видел куда нас уводили, а уводили нас от обстрела», — продолжил экс-боевик.

Он подчеркнул, что в плену его накормили, дав сменную одежду и оказав медицинскую помощь. Украинец призвал своих сограждан сложить оружие и сдаться, что позволит сохранить жизнь и снова увидеть близких.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля прошлого года, чтобы прекратить геноцид гражданских со стороны Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходят боевую подготовку российские солдаты.

Тема:
Спецоперация
4 февр
США нарушили главное обещание насчет поставок Украине: что это значит
4 февр
Аверин словами Булгакова ответил коллегам, променявшим родину на чужбину
4 февр
Самые жуткие истории пленных солдат ВСУ: стреляют по мирным, нюхают и ненавидят
4 февр
Захарова обвинила ЕС в безоглядной поддержке Украины ради ослабления России
4 февр
Российские войска выбили боевиков ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области
4 февр
«Разносит цели вдребезги»: что представляет собой адская машина России для новых танков ВСУ
4 февр
Жерар Депардье: «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру!»
4 февр
Минфин США утвердил введение ценового потолка на нефть из России
4 февр
«Там произойдет что-то очень плохое»: экс-советник Саакашвили назвал следующую горячую точку после Украины
4 февр
Цель поражена: лучшее видео из зоны СВО за день
Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:57
«Не перекармливать жалостью»: как поддержать человека с онкологией
18:44
А дальше — болезнь: каким было последнее выступление Костомарова перед госпитализацией
18:32
«Жив, но не здоров»: Гоген Солнцев объяснил слухи о своей смерти
18:19
США нарушили главное обещание насчет поставок Украине: что это значит
18:09
Аверин словами Булгакова ответил коллегам, променявшим родину на чужбину
17:53
«Хоть пьяница забубенный»: политолог Светов объяснил, почему немощного Байдена не уберут

Сейчас читают

Самые жуткие истории пленных солдат ВСУ: стреляют по мирным, нюхают и ненавидят
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Аверин словами Булгакова ответил коллегам, променявшим родину на чужбину
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023