В Бразилии пропали восемь человек после опрокидывания судна

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18

По словам очевидцев, судно опрокинулось из-за сильного порыва ветра.

В Бразилии пропали восемь человек после опрокидывания судна

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Тема:
Погода

В Бразилии спасатели ищу восемь человек, пропавших без вести после того, как небольшое судно перевернулось в районе залива Гуанабара в Рио-де-Жанейро. Среди пропавших есть дети в возрасте трех и 14 лет. Об этом сообщило издание G1.

Всему виной — непогода. По словам очевидцев, судно опрокинулось из-за сильного порыва ветра.

Прибывшие на место спасатели смогли вытащить из воды шесть человек, среди них также были двое детей. Поиск пропавших продолжается до сих пор. Для этого, помимо спасателей, задействованы водолазы, а также катера, гидроциклы и вертолеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Охотском море на рыболовном судне Sunfish вспыхнул пожар, когда на его борту находились 104 человека.

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