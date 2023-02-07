Решил хранить молчание: Михаил Ефремов отказался от встреч с журналистами

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 68

Осужденный Михаил Ефремов подписал официальный отказ от общения с журналистами

Решил хранить молчание: Михаил Ефремов отказался от встреч с журналистами

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

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Тема:
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Актер, попавший в колонию после смертельного ДТП, надежно обезопасил себя от встреч с представителями СМИ.

Артист театра и кино Михаил Ефремов отбывает наказание в одной из колоний в Белгородской области. О его жизни на режимной территории известно совсем не много. Чтобы не давать каких-либо комментариев, актер подписал официальный отказ от общения с журналистами. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Журналисты пытались выйти на связь с Ефремовым после его заявления о желании заменить наказание. Осужденный на семь с половиной лет артист рассчитывал отправиться из колонии на принудительные работы. Однако в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что Михаил Ефремов воспользовался своим правом и написал отказ от фото- или видеосъемок и участия в интервью.

Известный артист устроил смертельное ДТП в центре Москвы летом 2020 года. По его вине погиб водитель фургона. Результаты медосвидетельствования показали, что в крови артиста был алкоголь, а также следы наркотических веществ.

Изначально суд назначил актеру наказание в виде восьми лет лишения свободы, но позже срок сократили на полгода.

Как сообщал 5-tv.ru, в колонии Ефремов уже получил положительные характеристики. Суд рассмотрит его ходатайство об изменении наказания 17 февраля 2023 года.

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