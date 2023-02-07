Решил хранить молчание: Михаил Ефремов отказался от встреч с журналистами
Осужденный Михаил Ефремов подписал официальный отказ от общения с журналистами
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС
Актер, попавший в колонию после смертельного ДТП, надежно обезопасил себя от встреч с представителями СМИ.
Артист театра и кино Михаил Ефремов отбывает наказание в одной из колоний в Белгородской области. О его жизни на режимной территории известно совсем не много. Чтобы не давать каких-либо комментариев, актер подписал официальный отказ от общения с журналистами. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Журналисты пытались выйти на связь с Ефремовым после его заявления о желании заменить наказание. Осужденный на семь с половиной лет артист рассчитывал отправиться из колонии на принудительные работы. Однако в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что Михаил Ефремов воспользовался своим правом и написал отказ от фото- или видеосъемок и участия в интервью.
Известный артист устроил смертельное ДТП в центре Москвы летом 2020 года. По его вине погиб водитель фургона. Результаты медосвидетельствования показали, что в крови артиста был алкоголь, а также следы наркотических веществ.
Изначально суд назначил актеру наказание в виде восьми лет лишения свободы, но позже срок сократили на полгода.
Как сообщал 5-tv.ru, в колонии Ефремов уже получил положительные характеристики. Суд рассмотрит его ходатайство об изменении наказания 17 февраля 2023 года.
- 28 янв
- Никита Ефремов вспомнил сидящего за смертельное ДТП отца на вручении «Золотого орла»
- 24 янв
- Названа дата заседания суда по вопросу смягчения наказания Ефремову
- 24 янв
- Семья погибшего в ДТП с Ефремовым оценила его попытку освободиться: «Столько бились»
- 24 янв
- «Важные обстоятельства»: адвокат Жорин раскрыл, от чего зависит освобождение Ефремова
- 23 янв
- Готов к работе: осужденный за смертельное ДТП Ефремов хочет заменить наказание
- 30 дек
- Там режим: как живет осужденный Михаил Ефремов в колонии
- 29 нояб
- «Прослеживается связь»: унаследовал ли Никита Ефремов алкоголизм от отца
- 12 окт
- Михаил Ефремов в тюрьме развелся с пятой женой: правда или ложь
- 20 сент
- Осунувшийся Ефремов рассказал, как в колонии его заставили уважать заключенных
- 19 сент
- В тайне ото всех: семья Михаила Ефремова хочет уехать из России
Читайте также
73%
0.22 76.03
-0.70
Нашли ошибку?