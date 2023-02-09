На Пятом канале акция «День добрых дел» для Тимура Бондаря

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Заветное желание пятилетнего Тимура — научиться ходить. В будущем он хочет стать горным спасателем или программистом.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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На Пятом канале «День добрых дел» — сегодня наша с вами помощь очень нужна маленькому Тимуру из Москвы.

Диагноз ДЦП мальчику поставили еще в раннем детстве — он лишил ребенка возможности нормально ходить. Каждое движение сковывают мышечные спазмы. Помочь может только хирургическое вмешательство, но операция стоит дорого — 1 120 000 рублей. Такой суммы у семьи Тимура нет — все средства уходят на реабилитацию. Но помочь можем мы с вами! Для этого достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 7511 или отсканировать QR-код на экране.

Каждое движение — преодоление себя, маленькая победа. И так день за днем. Каждый такой выстраданный и болезненный шаг приближает Тимура к его самой заветной мечте.

«Я мечтаю начать ходить», — сказал Тимур.

Он родился раньше срока. Первые недели жизни провел в реанимации — инсульт, пневмония. А в полгода мальчика парализовало. Месяцы ушли на то, чтобы поставить правильный диагноз — детский церебральный паралич.

«Я не могла, наверное, неделю прийти в себя. Даже неделю не говорила мужу, потому что он мечтал, что его сын будет футболистом. Вот, поэтому было тяжело. Муж меня поддержал, и благодаря его поддержке я не сдалась. Мы идем вперед, занимаемся, не сдаемся», — поделилась мама Тимура — Екатерина Бондарь.

Так уже четыре года. Большую часть дня мальчик проводит в реабилитационном центре: массаж, болезненные растяжки, занятия у шведской стенки. Он научился держать ручку и карандаш. Готовится к школе и познает экзотический мир джунглей, пока с помощью развивающих игр.

Тимур признался, что мечтает лазить по горам — в будущем хочет стать горным спасателем или программистом. А ведь сначала врачи говорили, что Тимур не сможет даже ползать. А он смог даже больше — встать на ноги и даже начать ходить, правда с опорой. Движения все еще сковывают спазмы. Помочь может нейрохирургическая операция, которая «освободит» мышцы.

«Только хирургическая помощь у детей может помочь избавиться от этих проблем, потому что все замечательные действия, которые проводят реабилитологии, неврологи, ортопеды, — они направлены на борьбу со следствием спастики», — рассказал нейрохирург Дмитрий Зиненкоо.

Но на эту операцию сейчас нет квот, а стоимость — один миллион сто двадцать тысяч рублей — слишком велика для семьи.

«В месяц у нас уходит больше 80 тысяч только на реабилитацию, не считая ЖКХ, расходов и так далее. Мы, конечно, начали откладывать понемногу деньги, но это очень тяжело, потому что ЛФК и массаж нужны каждый день», — рассказала Екатерина.

Родители очень надеются на помощь телезрителей, ведь столько уже пройдено. Так много сил отдал пятилетний мальчик. Но теперь упорства ребенка и любви родителей, увы, мало. Нужна поддержка всех неравнодушных.

Чтобы помочь Тимуру, достаточно отправить СМС на номер 7511, указав сумму пожертвования. Она автоматически спишется с вашего мобильного. Или же просто наведите смартфон на QR-код на экране.

Тема:
День Добрых Дел
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