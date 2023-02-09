Не продвинулись ни на шаг: ВСУ несут большие потери в самой горячей точке ЛНР

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 347

Украинские националисты несут колоссальные потери на участке Сватово-Кременная в ЛНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Украинские националисты проводили безуспешные попытки наступления на участке Сватово-Кременная, но теперь обходятся глухой обороной.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери на самом горячем участке Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага и показал видео из зоны спецоперации.

На кадрах видно, как в небе поднимается густой черный дым от работы российской артиллерии.

«Расчеты „Гиацинта“ пробивают броню ВСУ на Торском выступе. Там, где еще недавно готовилось контрнаступление со стороны украинских силовиков, теперь фиксируется глухая оборона», — рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Пока украинские националисты дезориентированы из-за густого дыма, к работе подключаются российские танкисты.

«Такие колоссальные потери, они не продвинулись вообще ни на шаг. Буквально 200-300 метров проползут, закопаются, все это трупами засыпается от работы нашей артиллерии», — рассказал военнослужащий РФ.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. 

Ранее 5-tv.ru публиковал видео активных боевых действий в поселке Спорное.

Тема:
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