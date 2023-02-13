Politico: десятый пакет санкций ЕС затронет российские банки

Западным СМИ стало известно возможное содержание десятого пакета санкций ЕС против РФ. Расширения могут затронуть четыре российских банка, включая Альфа-Банк. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

«Против четырех российских банков, включая крупнейший частный банк России — Альфа-банк», — отмечено в материале.

В упомянутом банке отреагировали на возможное попадание в западный «черный список». Представители финансовой организации подчеркнули, что банк продолжает работу в привычном режиме. Все операции для клиентов остаются доступны по всей России.

«Переводы внутри страны проходят моментально. <…> Переводы в долларах и евро в Альфа-банке отключили еще весной», — объяснили в Альфа-банке «Известиям».

Примечательно, что название остальных банков не раскрывается. Представители Евросоюза обсудят десятый пакет санкции в отношении России уже на этой неделе. Предварительно, в санкционном листе могут оказаться также порядка 130 физлиц и организаций. Также под запретом могут оказаться поставки грузовиков и строительной техники на территорию России. В обратном направлении могут ограничить продажу каучука и битума европейским государствам.

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