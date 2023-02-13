Сильнейшая метель накрыла Норильск, парализовав целый город
Спецтехника не спасает от сугробов. Местные жители буквально роют тоннели.
Фото, видео: Кожевников Денис / ТАСС; 5-tv.ru
В Норильске сейчас сильнейшая метель и штормовой ветер и так уже четвертый день. Город завалило снегом. Дома и магазины погрузились в огромные сугробы, через которые местные жители теперь роют тоннели. Бульдозерам приходится друг друга откапывать, потому что они то и дело буксуют в снегу.
А пассажиры сами спасают сошедшие с трассы автобусы. Дорогу в аэропорт, которая является главным связующим звеном между Норильском и остальной частью Красноярского края из-за метели пришлось закрыть. Задержаны вылеты нескольких самолетов, в том числе в Москву.
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