«Я купил тебе на кладбище земли»: Лепс высмеял примитивный юмор Галкина*

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 90

Григорий Лепс послал шоумена РФ Максима Галкина* во время своего концерта в Ставрополе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певец матом «послал» сбежавшего из России комика.

Григорий Лепс во время своего концерта неожиданно вспомнил сбежавшего из России комика Максима Галкина* и оценил уровень юмора, который тот в последнее время демонстрирует. Инцидент произошел на выступлении певца в Ставрополе и вызвал бурный восторг у зрителей.

Перед исполнением своего хита «Натали» Лепс с иронией рассказал о многочисленных пародийных интерпретациях этой песни, которые он слышал, и в этом контексте упомянул Галкина.

«Массовые интерпретации находил. „Натали, утоли мои печали и вали“, „зубами мне орехов наколи“. Особенно мне нравится: „Натали, я купил тебе на кладбище земли“. Галкин может идти *****», — нецензурно высказался Лепс под аплодисменты и смех зрителей.

До этого супругу Аллы Пугачевой досталось еще и от пользователей сети за безразличие к жертвам землетрясения в Турции. Артиста жестко раскритиковали за рекламу концерта в Стамбуле и за то, что он даже не выразил сожаления о тысячах погибших и не высказал сочувствия их родным. Комика беспокоил только предстоящий концерт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавший из России Максим Галкин перекрасился в рыжеватого блондина.

* — признан иноагентом в России.

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