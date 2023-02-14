27 тонн огня и стали: в деле — крупнокалиберный миномет «Тюльпан»
Российские войска успешно наступают на Запорожском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Минометчики поддерживают наступление пехоты на Запорожском направлении.
Российские войска успешно наступают на Запорожском направлении. Действия штурмовых групп поддерживает крупнокалиберная артиллерия.
В деле — самоходный миномет Тюльпан. Один залп такого орудия способен пробить трехметровую бетонную стену.
Неудивительно, что противник ведет за ним непрерывную охоту.
Кирилл Ольков наблюдал за работой расчета.
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