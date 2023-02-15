Некурортная погода: в Сочи пришли сильнейшие метели
В предгорной зоне Сочи некоторые дороги заблокированы из-за снегопада
Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Улицы завалены снегом и упавшими деревьями.
Спасатели сейчас стараются разблокировать Сочи, город парализован после сильнейшего снегопада.
Пока коммунальщики расчищают дороги и убирают десятки упавших деревьев, электрики — восстанавливают подачу света.
Возникли проблемы и с водоснабжением. Ярослав Богат продолжит.
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