Некурортная погода: в Сочи пришли сильнейшие метели

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В предгорной зоне Сочи некоторые дороги заблокированы из-за снегопада

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

Улицы завалены снегом и упавшими деревьями.

Спасатели сейчас стараются разблокировать Сочи, город парализован после сильнейшего снегопада.

Пока коммунальщики расчищают дороги и убирают десятки упавших деревьев, электрики — восстанавливают подачу света.

Возникли проблемы и с водоснабжением. Ярослав Богат продолжит.

 

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