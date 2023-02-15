Умолял? Почему Зеленский упрашивал Резника остаться на посту главы минобороны Украины

Последнее время в аппарате президента Незалежной прогнозировали кадровые перестановки из-за коррупционного скандала, но лидер страны, предположительно, передумал.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу оборонного ведомства остаться на своем посту. Об этом рассказал сам руководитель министерства Алексей Резник в интервью агентству Reuters.

«Да, это решение моего президента», — пояснил он.

К слову, кадровые перестановки в офисе Зеленского наметились еще в конце января. После того как украинские СМИ пролили свет на махинации чиновников с закупкой питания.

Как отмечает aif.ru, в документах были отражены запредельные суммы на самые обычные продукты. Главу Минобороны тогда вызвал на разговор комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Уже 1 февраля в парламенте Незалежной сообщили о скором уходе Резника с поста, а позже было названо имя нового кандидата на эту должность. Предполагалось, что ее доверят главе управления украинской разведки Кириллу Буданову, да и сам Резник не отрицал возможность предстоящих изменений. Однако в самый последний момент Зеленский, видимо, передумал.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине прогнозируют свержение Зеленского после потери Артемовска.