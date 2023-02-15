Умолял? Почему Зеленский упрашивал Резника остаться на посту главы минобороны Украины

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 80

Министр обороны Украины решил остаться на посту по просьбе Зеленского

Умолял? Почему Зеленский упрашивал Резника остаться на посту главы минобороны Украины

Фото: JULIEN WARNAND / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Последнее время в аппарате президента Незалежной прогнозировали кадровые перестановки из-за коррупционного скандала, но лидер страны, предположительно, передумал.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу оборонного ведомства остаться на своем посту. Об этом рассказал сам руководитель министерства Алексей Резник в интервью агентству Reuters.

«Да, это решение моего президента», — пояснил он.

К слову, кадровые перестановки в офисе Зеленского наметились еще в конце января. После того как украинские СМИ пролили свет на махинации чиновников с закупкой питания.

Как отмечает aif.ru, в документах были отражены запредельные суммы на самые обычные продукты. Главу Минобороны тогда вызвал на разговор комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Уже 1 февраля в парламенте Незалежной сообщили о скором уходе Резника с поста, а позже было названо имя нового кандидата на эту должность. Предполагалось, что ее доверят главе управления украинской разведки Кириллу Буданову, да и сам Резник не отрицал возможность предстоящих изменений. Однако в самый последний момент Зеленский, видимо, передумал.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине прогнозируют свержение Зеленского после потери Артемовска.

Тема:
Спецоперация
15 февр
Куда армия РФ может двинуться после освобождения Артемовска?
15 февр
ВСУ готовят отступление из Артемовска и вывозят архивы госучреждений
15 февр
Российские военные уничтожили до 190 солдат ВСУ на донецком направлении
15 февр
Отказ: концерт Реввы отменили в Краснодаре после слов об СВО
15 февр
Марочко: боевики ВСУ начали минировать тела своих сослуживцев
15 февр
«Это не остановило»: боевики ВСУ расстреляли медиков под Угледаром
15 февр
Побило «Градом»: как российская артиллерия поддерживает наступление в ДНР — видео
15 февр
В США признали необходимость боевиков ВСУ экономить боеприпасы
15 февр
Включили заднюю: Нидерланды и Дания отказались поставлять Украине танки Leopard 2
15 февр
Неонацисты ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы
-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:26
ФСБ задержала лидера радикальной группировки в Севастополе
19:15
«Не волнуйся, папа»: умер один из узников затопленной пещеры Таиланда
18:58
Неужели врачебная ошибка? Что связывает истории болезней Костомарова и певицы МакSим
18:44
«Тяжелое время»: как Александр Овечкин прокомментировал смерть отца
18:34
Умолял? Почему Зеленский упрашивал Резника остаться на посту главы минобороны Украины
18:29
Киркорова довели до слез во время съемок клипа: «Ох, как мне забыть…»

Сейчас читают

Умер отец хоккеиста Александра Овечкина
Не первый год: что известно о болезни отца хоккеиста Овечкина
«Держимся!»: Светлана Журова передала сообщение от жены Костомарова
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023