Семья спасалась от мощного торнадо в США в грузовике
Дом оказался совсем не надежным местом.
Фото, видео: ERIK S. LESSER / ТАСС; 5-tv.ru
Сразу несколько крупных торнадо пронеслись по северо-востоку американского штата Миссисипи. Ураган разрушил несколько зданий. Из-за сильного ветра людям прятаться в укрытиях.
Так, одна из семей решила переждать шторм в грузовике, посчитав его более надежным, чем дом. Они находились там в то время, когда торнадо приблизился вплотную, а вокруг них кружились обломки деревьев. К счастью, никто не пострадал.
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