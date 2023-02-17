Семья спасалась от мощного торнадо в США в грузовике

Сразу несколько крупных торнадо пронеслись по северо-востоку американского штата Миссисипи. Ураган разрушил несколько зданий. Из-за сильного ветра людям прятаться в укрытиях.

Так, одна из семей решила переждать шторм в грузовике, посчитав его более надежным, чем дом. Они находились там в то время, когда торнадо приблизился вплотную, а вокруг них кружились обломки деревьев. К счастью, никто не пострадал.