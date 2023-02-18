Барбашов подчеркнул, что ВСУ «намеренно и целенаправленно убивали» граждан.

Киевский режим готовит очередную провокацию: теперь в подконтрольной ему Снигиревке, собираясь выдать убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв российских бойцов, сообщил РИА Новости руководитель российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

«Мирных жителей города Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, пытаются выдать за жертв российской армии», — рассказал чиновник.

Глава региональной администрации особо отметил, что украинские каратели «намеренно и целенаправленно убивали» мирных жителей.

Снигиревский район присоединился к Херсонской области, выйдя из состава Николаевской на Украине после проведения на Херсонщине референдума о вхождении в состав России.

После отхода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных жителей в Снигиревку вошли украинские националисты.

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