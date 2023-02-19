Как проходит подготовка к посланию президента к Федеральному собранию

Специальная военная операция на Украине становится важнейшим этапом в истории современного российского государства. Под звуки боев четыре новых региона интегрируются ускоренными темпами.

С 1 января для населения этих субъектов заработал первый пакет мер социальной поддержки, с 1 марта — все гарантии, положенные по закону для граждан Российской Федерации, полностью, должны применяться в республиках Донбасса и областях Новороссии. Этот вопрос сейчас держат на особом контроле в Кремле и в правительстве. Для России, как для социального государства, это один из трех столпов.

Новые регионы заканчивают переход в российское юридическое пространство. Даже в этой очень консервативной сфере происходят тектонические процессы, недаром, для защиты суверенитета Россия поставила приоритет внутреннего законодательства над внешним. Этим был обусловлен и выход из «подсудности» ЕСПЧ европейского суда по правам человека — тему подняли на совещании президента с судьями.

«Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране. Я не буду скрывать, и я тоже об этом думал всегда. Потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить», — отметил Владимир Путин.

21 февраля президент выступит с посланием Федеральному собранию. Владимир Путин предложит стратегию дальнейшего развития страны на годы вперед. Послание — это всегда очень важный, программный документ, но в нынешних условиях — важный исключительно.

Сейчас идет его доработка — этим и объясняются интенсивные контакты президента, как главы исполнительной власти с представителями власти судебной и законодательной. Важно, что в условиях боевых действий в условиях политического и экономического давления произошло сплочение общества на всех уровнях.