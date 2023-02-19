Как проходит подготовка к посланию президента к Федеральному собранию

Эфирная новость 52

Ежедневно российский лидер проводит множество переговоров, чтобы актуализировать свое выступление.

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Специальная военная операция на Украине становится важнейшим этапом в истории современного российского государства. Под звуки боев четыре новых региона интегрируются ускоренными темпами.

С 1 января для населения этих субъектов заработал первый пакет мер социальной поддержки, с 1 марта — все гарантии, положенные по закону для граждан Российской Федерации, полностью, должны применяться в республиках Донбасса и областях Новороссии. Этот вопрос сейчас держат на особом контроле в Кремле и в правительстве. Для России, как для социального государства, это один из трех столпов.

Новые регионы заканчивают переход в российское юридическое пространство. Даже в этой очень консервативной сфере происходят тектонические процессы, недаром, для защиты суверенитета Россия поставила приоритет внутреннего законодательства над внешним. Этим был обусловлен и выход из «подсудности» ЕСПЧ европейского суда по правам человека — тему подняли на совещании президента с судьями.

«Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране. Я не буду скрывать, и я тоже об этом думал всегда. Потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить», — отметил Владимир Путин.

21 февраля президент выступит с посланием Федеральному собранию. Владимир Путин предложит стратегию дальнейшего развития страны на годы вперед. Послание — это всегда очень важный, программный документ, но в нынешних условиях — важный исключительно.

Сейчас идет его доработка — этим и объясняются интенсивные контакты президента, как главы исполнительной власти с представителями власти судебной и законодательной. Важно, что в условиях боевых действий в условиях политического и экономического давления произошло сплочение общества на всех уровнях.

-8° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.76
0.55 79.61
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
В России нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал»
11:46
Непримиримые разногласия: мог ли Брэд Питт разрушить семью возлюбленной?
11:35
Российские артиллеристы уничтожили группировку ВСУ и их технику под Херсоном
11:18
Макрон озвучил позицию Франции относительно России
11:00
Пьер Нарцисс навсегда: любовь всей жизни и неизвестные факты последних дней
10:55
Как проходит подготовка к посланию президента к Федеральному собранию

Сейчас читают

Уроки СВО: почему Запад начал отказываться от высокотехнологичных видов оружия
Как выглядит могила звезды «Большой перемены» Юхтина спустя год после смерти
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Путин предложил дополнительные меры поддержки предприятий лесной отрасли

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023